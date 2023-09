SV Lauingen Bornum verliert völlig verdient

Es war einer dieser Nachmittage, an denen sich Marcel Schoolmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum, gehörig ärgerte. Denn seine Mannschaft hat im Heimspiel gegen den SV Arminia Vechelde alles vermissen lassen. Folgerichtig stand am Ende eine 2:4 (1:2)-Niederlage zu Buche.

Vor der Partie forderte Schoolmann von seiner Mannschaft, dass sie von der ersten Minute an hellwach sein und die nötige Lauf- sowie Zweikampfbereitschaft an den Tag legen soll. „Aber das war gar nichts von uns“, ärgerte sich der SV-Coach. Bereits in der 12. Minute brachte Marius Wolff die Gäste in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Sandy-Marcel Woltjes für die Vechelder. Mit dem Halbzeitpfiff sorgte Dennis Evers noch einmal für etwas Hoffnung durch seinen Anschlusstreffer.

SV Lauingen Bornum zeigt nicht die Leistung, um das Spiel spannend zum machen

Aber auch in Durchgang 2 zeigte Lauingen Bornum nicht die nötige Leistung, um zumindest einen Zähler zu Hause zu behalten. Wolff traf kurz nach Wiederanpfiff zum 3:1, gute 20 Minuten vor dem Ende war die Partie durch den vierten Vechelder Treffer entschieden. Zwar sorgte Andre Thielecke per Strafstoß für das 2:4, Spannung kam danach jedoch keine mehr auf.

SV-Coach Schoolmann: „Mit dieser Einstellung kann man kein Fußballspiel gewinnen“

„Wir haben die Partie vollkommen verdient verloren“, gestand SV-Coach Schoolmann. „Mit dieser Einstellung kann man einfach kein Fußballspiel gewinnen. Die Enttäuschung ist besonders groß, weil wir all das haben vermissen lassen, worüber wir unter der Woche gesprochen haben. Jetzt gilt es für uns, den Schalter umzulegen. Darauf wird in der Trainingswoche auch der Fokus liegen.“

Tore: 0:1 Wolff (12.), 0:2 Woltjes (17.), 1:2 Evers (45.+2), 1:3 Wolff (49.), 1:4 Bahtiri (69.), 2:4 Thielecke (86./FE).

