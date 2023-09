3:1! Couragierte Schöninger überraschen gegen Emden

Vor dem Spiel hätte Bastian Breves ein Unentschieden noch sofort unterschrieben – nach der Partie jubelte der Trainer gemeinsam mit seinen Oberliga-Fußballern der FSV Schöningen über einen unerwarteten 3:1 (1:1)-Sieg gegen den favorisierten Regionalliga-Absteiger BSV Kickers Emden.

Die 255 Zuschauer im Schöninger Elmstadion sahen von Beginn an ein sehr gutes und bis zum Schluss spannendes Oberligaspiel. Nach zwei Minuten die erste Möglichkeit für die Hausherren, doch der Schuss von Christian Beck landete direkt in den Armen von Gästekeeper Moritz Onken.

Edelmann verhindert Rückstand, Üzümczü trifft zur Führung

Nur vier Minuten später hatten die Gäste aus Ostfriesland die Riesenmöglichkeit zur Führung: Tido Steffens kam plötzlich völlig frei im FSV-Strafraum zum Abschluss, scheiterte aber an FSV-Keeper Niklas Edelmann. Gejubelt wurde dann auf der Gegenseite: Nach einem abgefangenen Gästekonter schlug Niklas Kühle einen langen Pass direkt in den Lauf von Cenay Üzümcü, und der erzielte das 1:0 (14.).

Dann verletzte sich Schöningens Gunnar Niemann und musste nach minutenlanger Behandlung durch Felix Behling ersetzt werden. In der Folge drängten die Ostfriesen vehement auf den Ausgleich. Zunächst noch erfolglos, denn auch gegen Tobias Steffen blieb FSV-Keeper Edelmann in einer Eins-gegen-Eins-Situation Sieger. Kurz vor dem Seitenwechsel war er dann allerdings machtlos gegen den Flachschuss aus zwölf Metern von André N’Diaye, der erneut frei vor ihm aufgetaucht war.

Auch Amin erzielt sein erstes Saisontor

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber sofort die Initiative und griffen gleich über die Flügel an. Nach einem Foul an Petrus Amin wehrten die Gäste zunächst den fälligen Freistoß und auch den zweiten und dritten Ball noch ab. Dann aber bekam Lucas Arnold das Leder, schlug es hoch und steil in den Lauf von „Piet“ Amin, und der traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:1 (47.).

Kurz darauf Glück für die FSV, als die Latte das 2:2 durch Tobias Steffen verhinderte (54.). Statt des Ausgleichs fiel dann aber das 3:1. Petrus Amin blockte einen Befreiungsschlag von Said Abbey, der Ball wurde zur Steilvorlage für Üzümcü, der seine Chance eiskalt nutzte (57.) und die Kugel flach ins lange Eck einschoss. Nur zwei Minuten später verhinderte der Kickers-Keeper einen möglichen Dreierpack von Üzümcü, als er dessen Schuss gerade noch an den Pfosten lenkte.

FSV-Abwehr hält dicht

In der letzten Viertelstunde warfen die Kickers alles nach vorne. Der Anschlusstreffer schien nur eine Frage der Zeit, doch die von Daniel Reiche sehr gut organisierte Schöninger Abwehr hielt dicht – und so endete die Partie mit dem zweiten Sieg in Folge für die FSV.

„Wir haben heute über 90 Minuten ein sehr, sehr gutes und couragiertes Spiel gezeigt. Wir haben auf beiden Seiten große Chancen gesehen. Das war aber auch klar, wenn ein Gegner kommt, der im Schnitt pro Spiel 3,6 Tore schießt, aber auch zwei kassiert“, konstatierte FSV-Coach Bastian Breves. „Wir wussten auch, dass wir den ersten Ball tief spielen müssen, denn dann haben die Emdener Probleme. Und das hat heute sehr gut geklappt“, stellte Schöningens Trainer zufrieden fest.

FSV: Edelmann – Bremer, Reiche, Martinowski – Üzümcü (79. Sening), Arnold, Lutz (74. Bode), Niemann (31. Behling), Kühle (68. Hoffie) – Amin (68. Winter), Beck.

Tore: 1:0 Üzümcü (14.), 1:1 N’Diaye 45.), 2:1 Amin (47.), 3:1 Üzümcü (57.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de