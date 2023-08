FC Heeseberg lässt es noch einmal spannend werden

Es läuft derzeit einfach bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Heeseberg: In Jerxheim bezwang die Mannschaft von Trainer Michael Veith den TSV Wendezelle hochverdient mit 3:2 (2:0) – es war der dritte „Dreier“ in Folge für die Blau-Gelben.

Im gewohnten 4-2-3-1-System suchte der FC von Beginn an den Weg nach vorne, innerhalb der ersten fünf Minuten kam er so direkt zu drei Eckbällen, die jedoch nichts einbrachten. Dann aber tankte sich Patrick Boltz auf der linken Seite durch, schlug eine hohe Flanke in Richtung des zweiten Pfostens, wo Danny Kaletta lauerte und ungehindert zum 1:0 einköpfte (10.). Nur drei Minuten später war es Felix Maushake, der einen Angriff über die rechte Seite mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum 2:0 abschloss.

Die Hausherren blieben in der Folge feldüberlegen und hätten mit 3:0 in Führung gehen müssen, als ein Befreiungsschlag von Danny Kaletta bei Jens-Olaf Rick landete. Seine präzise Vorlage vergab Felix Maushake etwas unkonzentriert. Plötzlich schalteten die Blau-Gelben einen Gang zurück und brachten so den Gegner ins Spiel. Hätte FC-Keeper Malte Waldau nicht in zwei Situationen stark reagiert, wäre der Anschlusstreffer fällig gewesen. Kurz vor der Pause hatte Alexander Schrader das 3:0 für die Heeseberger auf dem Kopf, doch er vergab die Entscheidung.

Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her. Der FC ließ beste Möglichkeiten liegen, und auf der Gegenseite wurde Waldau geprüft. In Minute 65 schien die Partie mit dem 3:0 von Florian Naumann entschieden zu sein, doch zum Ärger von FC-Coach Veith stellten seine Jungs erneut das Fußballspielen ein und machten es so noch einmal unnötig spannend. Wendezelle gelang nämlich durch Steven Allerkamp nicht nur das 1:3, sondern in der Nachspielzeit durch Maxi Hantel sogar noch der Anschlusstreffer – danach war aber Feierabend. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hätten früh den Deckel draufmachen müssen. Wir haben es aber versäumt und so das Spiel unnötig spannend gemacht“, meinte Veith.

Tore: 1:0 Kaletta (10.), 2:0 Maushake (13.), 3:0 Naumann (65.), 3:1 Allerkamp (70.), 3:2 Hantel (90.+2).

