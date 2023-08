Dreierpacker Christian Beck lässt FSV Schöningen jubeln

Schöningen. Der Fußball-Oberligist dreht in den letzten zehn Minuten einen Rückstand und feiert beim STK Eilvese den so wichtigen ersten Saisonsieg.

In ihren drei jüngsten Pflichtspielen gelang den Fußballern der FSV Schöningen jeweils in der Nachspielzeit der Ausgleich. Auch am 4. Oberliga-Spieltag durften die Elmstädter einen späten Treffer bejubeln. Beim STK Eilvese gelang ihnen jedoch nicht wie in den vorigen Partien der Ausgleich, sondern der Siegtreffer zum 3:2 (1:1).

FSV Schöningen kann den Blitzstart nicht zur Pausenführung nutzen

Beiden Mannschaften sah man bereits beim Warmmachen an, dass der Druck nach bislang drei Spielen ohne Sieg enorm hoch war. Selbst ein Remis erschien beiden zu wenig. Entsprechend konzentriert ging die Elf von FSV-Coach Bastian Breves dann auch zur Sache und blies sofort zur Attacke. Im Gegensatz zur Pokalniederlage gegen Eilvese unter der Woche nutzten die Schöninger dieses Mal jedoch ihre Chancen: Maximilian Kohl schlug eine Flanke von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, dort lauerte Christian Beck und nickte das Leder aus drei Metern zum frühen 1:0 ein (4.).

Kurz darauf scheiterte Petrus Amin nach klasse Vorlage von Kohl am Eilveser Keeper Kai-Jan Machulla. Doch nach 20 Minuten ließ bei der FSV die Konzentration nach, die Gastgeber gingen nun in die Offensive – und das mit Erfolg. Nach einem Schöninger Angriff spielte Eilvese einen blitzsauberen Konter aus, den Mohamad Saade per Kopfball vollendete (36.).

Dem Nackenschlag folgt der Ausgleich und der späte Siegtreffer

Gleich nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber ihre stärkste Phase. In der 48. Minute konnte FSV-Keeper Philipp Steinke den harten Schuss von Hussein Saade zwar noch parieren, doch Minuten später war er gegen dessen Hammer genau in den Winkel machtlos (51.). Was jetzt kommen musste, war allen klar: Die FSV musste alles riskieren, wenn sie nicht als Verlierer den 150 Kilometer langen Heimweg antreten wollte. Die Gäste drängten auf den Ausgleich – und dieser fiel auch zehn Minuten vor dem Ende durch Beck. Doch mit dem einen Punkt war die FSV nicht zufrieden. Sie suchte weiter den Weg nach vorne und wurde für ihr Risiko belohnt: Nach Kopfballvorlage von Kohl schnürte Beck in der Nachspielzeit seinen Dreierpack und sorgte so für den ersten Saisonsieg.

FSV-Trainer Breves lobt die Kämpfermentalität seiner Mannschaft

„Das war heute Balsam für meine geschundene Torjägerseele“, gestand Christian Beck erleichtert nach dem Spiel. Und Coach Breves stellte fest: „Den Nackenschlag kurz nach der Pause haben wir erneut wunderbar weggesteckt und aufgrund unserer Kämpfermentalität am Ende verdient gewonnen.“

FSV: Steinke – Bremer, Reiche, Martinowski – Üzümcü (70. Lutz), Ademeit (74. Arnold), Hoffie (66. Kühle), Niemann (79. Schwerdtfeger), Kohl – Beck, Amin (74. Sening).

Tore: 0:1 Beck (4.), 1:1 M. Saade (36.), 2:1 H. Saade (51.), 2:2, 2:3 Beck (81., 90+2).

