FC Heeseberg empfängt den TSV Wendezelle

Jerxheim. FCH-Coach Veith warnt vor punktlosen Wendezellern. Eine Revanche für das 0:5 im Mai soll her.

Auf dem Papier spricht vieles für den FC Heeseberg, wenn es am Sonntag ab 15 Uhr in Jerxheim gegen den TSV Wendezelle geht. Denn während die Mannschaft von Trainer Michael Veith nach drei Spielen in der Fußball-Bezirksliga bei sechs Punkten steht, hat der Gast aus dem Landkreis Peine noch nichts Zählbares auf dem Konto. „Wendezelle kommt mit null Punkten zu uns, sowas ist nie gut“, warnt FCH-Coach Veith.

Spannung bis zum Schluss bei Spielen des FC Heeseberg

„Da müssen wir von Anfang an äußerst wachsam sein, um nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen zu laufen“, fordert Veith. Das war seiner Mannschaft zum Auftakt bei den Freien Turnern Braunschweig II (4:5) und gegen Arminia Vechelde (3:2) nicht gelungen, beim spektakulären 3:2-Auswärtssieg gegen die SV Lauingen Bornum sah das schon anders aus. „Unser Sieg in Bornum sollte uns genug Selbstvertrauen gegeben haben, um vor eigenem Publikum selbstbewusst aufzutreten und die drei Punkte sicher vor Ende der regulären Spielzeit einzufahren“, gibt Veith mit Blick auf die Nachspielzeit in Bornum vor, als der FCH das 2:1 erzielte, den Ausgleich hinnehmen musste und mit der letzten Aktion doch noch zum Siegtreffer kam.

Chancenverwertung und Standards müssen besser werden

Veith weiß aber, dass es bei seinem Team noch einige Dinge zu verbessern gibt. „Wir müssen in Sachen Chancenverwertung noch viel effektiver werden“, stellt der Coach heraus. „Auch bei Standards müssen wir noch nachlegen. Wir haben in jedem Spiel mindestens zehn Ecken und schlagen einfach kein Kapital daraus. Da müssen wir weiter dran arbeiten“, fährt Veith fort.

Das soll am besten schon am Sonntag gelingen, zumal der TSV nicht zu den ausgewiesenen Lieblingsgegnern der Heeseberger gehört. In den vergangenen acht Aufeinandertreffen setzten sie sich nur einmal durch. Die Chancen auf eine Revanche für das 0:5 im Mai dürften aber nicht schlecht stehen, zumal neben den Langzeitverletzten nur Julian Hieske (Urlaub) fehlt.

