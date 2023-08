Fußball-Bezirksliga Lauingen Bornum reist hellwach in den Prinzenpark

Einen Sieg seines Teams will SV-Trainer Marcel Schoolmann am Sonntag beklatschen.

Lauingen. Die SV will am Sonntagmorgen bei den Freien Turnern Braunschweig II punkten. Trainer Marcel Schoolmann greift dafür in die Trickkiste.