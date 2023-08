3:0 – Türk Gücü Helmstedt schaltet den MTV Gifhorn aus

Helmstedt. Der FC Türk Gücü steht in der 3. Runde des Fußball-Bezirkspokals. Ein Spieler hatte daran einen besonders großen Anteil.

Das war hochverdient und souverän: Der FC Türk Gücü Helmstedt hat sich in Runde 3 des Fußball-Bezirksligist in einem Duell zweier Landesligisten gegen den MTV Gifhorn mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Zum Matchwinner wurde Stephane Dieupeu, der die Helmstedter per Doppelpack auf die Siegerstraße schoss.

Die Begegnung der Zwillingsbrüder Berkan, der für Gifhorn spielt und Volkan Öztürk von Türk Gücü fiel aus, weil sich Erstgenannter mit einer Mandelentzündung herumplagt. Zu einem Familienduell kam es aber: Türk Gücüs Stürmer Masirullah Omarkhel und MTV-Verteidiger Pazun Omarkhel sind Cousins.

Doch zum Spiel: Im ersten Durchgang hatte es nur eine Mannschaft gegeben, die offensiv gefährlich wurde – und das waren die Hausherren. Die Mannschaft von René Cassel belohnte sich etwas mehr als eine Viertelstunde nach Anpfiff: Nach einem Ballverlust von MTV-Innenverteidiger Charlie Kolmer bediente Semih Kurtoglu Stephane Dieupeu, der die Kugel volley nahm und sehenswert im Kasten versenkte. Gifhorns Schlussmann Tobias Büchmann war ohne jede Chance (17. Minute).

Die zweite gute Möglichkeit für die Helmstedter ergab sich ebenfalls aus einem Fehler der Gäste: Deniz Meral verlor die Kugel, Omarkhiel setzte sie mit dem linken Fuß knapp am Kasten vorbei. (33.). Somit blieb es bis zur Pause beim verdienten 1:0.

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Die Partie kannte fast nur eine Richtung, die Hausherren waren weiter die klar bessere Mannschaft. Maurice Tounkara ließ per Kopf noch die dicke Chance auf das 2:0 liegen (48.), das gelang stattdessen wenig später Dieupeu (54.), der aus kurzer Distanz unter die Latte traf. Nur Augenblicke zuvor hatte Julian Wöhner den ersten Schuss der Gäste abgegeben, den Türk Gücüs Schlussmann Kürsat Kocabas aber souverän parierte (53.).

Vor den Toren passierte nicht mehr viel, ehe Doruk Ince mit dem Schlusspfiff für den Endstand sorgte (90.+2). „Der Sieg ist absolut verdient, wir haben sehr diszipliniert gespielt“, lobte Türk Gücüs Trainer Cassel, der Tim Mertens (spielte zum dritten Mal auf einer anderen Position) und Keeper Kocabas ein Sonderlob aussprach.

Türk Gücü: Kocabas – Ince, Öztürk, Mertens, Ataie – Kurtoglu, Tounkara, Grah, Ada (62. Braun Roig) – Dieupeu (84. M. Hajdari), Omarkhiel.

Tore: 1:0, 2:0 Dieupeu (17., 54.), 3:0 Ince (90.+2).

