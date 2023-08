SV Lauingen Bornum erwartet den FC Brome

Im Pokalspiel gegen Brome wollen sich die Lauinger (am Ball Julian Haase) für die 2:3-Niederlage gegen den FC Heeseberg rehabilitieren.

Der Frust saß tief nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Heeseberg in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag. Die SV Lauingen Bornum hatte im Spielverlauf zwar nicht viele, dafür aber sehr gute Torchancen ausgelassen und dem Gegner im Kreisduell seinerseits zu viele Einladungen ausgesprochen. Das Positive aus SV-Sicht: Viel Zeit, um sich zu grämen, bleibt dem Team nicht. Schon am Mittwochabend (18.30 Uhr) hat es die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren – und nebenbei ins Achtelfinale des Bezirkspokals einzuziehen.

Erst zwei Duelle gab es zwischen SV Lauingen Bornum und FC Brome

Gegner in Bornum ist der FC Brome aus der Bezirksliga-Staffel 1. Zweimal haben sich beide Mannschaften bislang gegenübergestanden. In der Saison 2019/20 bezwangen die Lauinger den damaligen Aufsteiger mit 3:1, in der Folgesaison gab es trotz rund 50-minütiger Überzahl eine 1:2-Niederlage für die SV. Kurios: Beim Team aus dem äußersten Nordosten des Kreises Gifhorn ging bislang noch kein Duell über die Bühne – die Rückspiele fielen jeweils aufgrund des Pandemie-bedingten Saisonabbruchs aus.

Gegner stand kurz vor dem Landesliga-Aufstieg

„Inzwischen ist der FC Brome ein absolut gestandener Bezirksligist“, unterstreicht Lauingen Bornums Coach Marcel Schoolmann: „2022 hatte er sogar bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Landesliga-Aufstieg, musste dann aber dem VfL Wahrenholz den Vortritt lassen.“ In der vergangenen Saison belegten die Bromer dann einen sehr soliden Mittelfeldplatz.

Belastungssteuerung ist ein Thema für SV-Coach Marcel Schoolmann

Ganz so stark wie die Heeseberger schätzt Schoolmann den Pokalgegner zwar nicht ein, aber: „Wir müssen unseren Fokus darauf legen, unsere Fehler zu minimieren.“ Denn auch Brome verfüge über Spieler, die diese definitiv bestrafen könnten. Beschäftigen muss sich der SV-Coach auch mit dem Thema Belastungssteuerung, weil weiterhin mehrere Stammkräfte fehlen. Um die fitten Spieler zwischen den Ligaspielen nicht zu „verheizen“, „werden wir wieder mit Auge rotieren“, kündigt Schoolmann an.

Bezirkspokal, Gruppe Nord

2. Runde

Mittwoch, 9. August

ESV Wolfsburg – Türk Gücü Helmstedt 0:5 (ohne Spiel)

MTV Isenbüttel – TSV Hillerse 3:0

Donnerstag, 10. August

SV Lauingen Bornum – TSV Ehmen 2:1

Mittwoch, 23. August

VfB Fallersleben – VfL Wahrenholz 18.30 Uhr

Freilose: MTV Gifhorn, FC Brome, VfR Wilsche-Neubokel, SV Gifhorn

3. Runde (22. bis 24. August 2023)

Mittwoch, 23. August

SV Lauingen Bornum – FC Brome 18.30 Uhr

FC Türk Gücü Helmstedt – MTV Gifhorn 18.30 Uhr

MTV Isenbüttel – SV Gifhorn 18.30 Uhr

Termin offen

Sieger Fallersleben/Wahrenholz – VfR Wilsche-Neubokel

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de