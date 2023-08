Rottorf/Viktoria Königslutter behält im Derby die Oberhand

Es war ein umkämpftes Derby mit dem besseren Ende für die Gäste: Die SG Rottorf/Viktoria Königslutter (in Weiß) bewies den längeren Atem und setzte sich gegen den FC Vatan Spor (in Blau) durch.

Die Spitzenmannschaften gaben sich keine Blöße: Im Achtelfinale des Fußball-A-Kreispokals setzten sich die Spitzenteams Helmstedter SV und FC Schunter ohne große Mühe durch. Mit einem blauen Auge kam derweil die TB Wendhausen gegen den klassentieferen FC Heeseberg II davon. Der Kreisligist gab eine 3:0-Führung aus der Hand und musste ins Elfmeterschießen.

FC Vatan Spor Königslutter – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Müller (18.), 1:1 Antonio-Job (37.), 1:2 Ada (45.+1), 1:3 Antonio-Job (90.). Gelb-Rot: Krusevci (85., FC).

Die Viktoria behielt im Lutteraner Derby die Oberhand – und das, obwohl die Hausherren den deutlich besseren Start erwischt hatten. Bei hochsommerlichen Temperaturen nutzte Vatans Daniel Müller eine präzise Vorlage von Sedat Krusevci mit einem strammen Schuss ins lange Eck zum 1:0. Bis dahin war Vatan klar das bessere Team, doch dann schlug Salomon Antonio-Job zum ersten Mal zu: Nach einer Flanke von links köpfte er das Leder aus sechs Metern mit einer Bogenlampe über FC-Keeper Michael Königs hinweg zum Ausgleich ins Netz. Kurz vor der Pause verwertete Mehmet Ada eine Hereingabe von Jarrit Scholz mit einem gekonnten Schuss genau in den Winkel zum 2:1 für die SG.

Nach dem Wechsel versuchte Vatan noch einmal alles, doch ohne Erfolg. Antonio-Job machte per Flugkopfball alles klar. „Es war bis zum 1:3 ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für Viktoria. Aber darauf kann man aufbauen“, meinte FC-Trainer Denis Kartal. Sein Gegenüber Dustin Thies sagte: „Am Ende waren wir konditionell etwas besser drauf und haben verdient gewonnen.“

FC Schunter II – Helmstedter SV 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Vogel (7.), 0:2 Mere (15.), 0:3 Osteroth (30.), 0:4 Ghali (50.), 0:5 Osteroth (75.), 0:6 Vogel (80.), 0:7 Amar (83.).

Der HSV wurde gegen die klassentiefere FC-Reserve seiner Favoritenrolle gerecht. Die Hausherren hatten sich ohnehin nicht viel ausgerechnet. „Für uns war es eher ein Trainingsspiel, in dem wir noch ein paar Sachen ausprobiert haben“, erklärte Schunters Coach Max Kutscher. „Wir haben versucht, gezielt Nadelstiche zu setzen und sind so auch zu zwei Chancen gekommen. Aber in den entscheidenden Aktionen waren wir zu grün hinter den Ohren.“

MTV Frellstedt – FC Schunter 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Schönfelder (14.), 0:2 Claus (15.), 0:3 Busch (36.), 0:4 Winter (63.).

Bei seiner Pflichtspielpremiere war für Coach Stefan Köhn und seine Frellstedter nichts zu holen. „Unser Gegner war immer einen Schritt eher am Ball und gefüht jeder Pass kam an“, lobte Köhn die Gäste. „Wir hingegen haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir haben zwar Kampfgeist gezeigt, aber uns wurden auch unsere Defizite aufgezeigt. Diese werden wir im Training aufarbeiten.“

FC Nordkreis – TuS Essenrode 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Pieper (12.), 1:1, 2:1 F. Krol (35., 81.), 3:1 L. Krol (90.).

Die Partie wurde kurzfristig nach Wahrstedt verlegt, wo die Sportwoche stattfand. „Vielen Dank an Essenrode dafür“, sagte FC-Coach Jan Wenzel, der zugab, dass der Sieg seiner Mannschaft ziemlich glücklich ist. „In der ersten Halbzeit war Essenrode besser. Wir hatten Glück, dass das Spiel zur Pause noch nicht entschieden war.“ Nach dem Seitenwechsel setzten sich seine Kicker durch zwei Tore in der Schlussphase durch. „In einem Punktspiel hätte ich gesagt, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. So sind wir jetzt glücklich in die nächste Runde eingezogen.“

SG Lapautal – SG Offleben/Büddenstedt 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Demitz (28.), 1:1 Behrens (30.), 1:2 Schmidt (45.+2), 1:3 Eisold (72.), 2:3 Runkehl (90.+3).

Im Duell der Kreisklassisten behielten die Gäste knapp die Oberhand, das 2:3 der Hausherren in der Nachspielzeit kam zu spät.

FC Heeseberg II – TB Wendhausen 7:8 n.E. (1:3). Tore: 0:1 Baydemir (16.), 0:2 Gauger (22.), 0:3 Eldeeb (35.), 1:3, 2:3 Justin Heiland (37., 70.), 3:3 Jean Heiland (76.).

Der Kreisligist schaltete beim FC zu früh einen Gang zurück, gab eine zwischenzeitliche 3:0-Führung aus der Hand. Im Elfmeterschießen setzte sich der Favorit dann aber doch durch.

STV Holzland – TSV Barmke 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Schlanstedt (12.), 0:2 Particke (20.), 1:2, 2:2 Kremling (44., 53.), 3:2 Vogel (90.).

Die Gastgeber starteten alles andere als optimal in die Partie, nach 20 Minuten führte Barmke bereits mit 2:0. „Die Jungs haben sich trotz der hohen Temperaturen aber nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft“, lobte STV-Teamchef Eberhard Ohse den Einsatz seiner Holzländer. Das Siegtor in der 90. Minute sei zwar glücklich gewesen, „aber da wir insgesamt mehr Chancen hatten, ist der Sieg auch verdient.“

1. Runde

Samstag, 12. August

TSV Barmke (KK) – TSV Danndorf II (KK) 8:7 n. E.

MTV Sunstedt (KK) – FC Heeseberg II (KK) 3:4

TuS Essenrode (KL) – TuS Beienrode (KK) 3:2

Sonntag, 13. August

Meinkoter SV (KK) – TSV Danndorf (KL) 3:8

STV Holzland (KK) – FC Türk Gücü Helmstedt II (KL) 3:0

FC Nordkreis II (KK) – FC Nordkreis I (KL)0:7

SG Offleben/Büddenstedt (KK) – SpVg Süpplingen (KK)4:1 n. E.

MTV Frellstedt (KL) – TSV Germania Helmstedt (KL)3:2

SG Sundern (KL) – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (KL)2:3

TSV Grasleben (KK) – FC Vatan Spor Königslutter (KL)0:3

FSV Schöningen III (KK) – TB Wendhausen (KL)7:9 n. E.

SV Lauingen Bornum II (KL) – Helmstedter SV (KL)1:5

Freilose: FC Schunter I (KL), SG Esbeck/TVB Schöningen (KL), FC Schunter II (KK), SG Lapautal (KK)

Achtelfinale

Sonntag, 20. August, 15 Uhr

Vatan Spor Königslutter – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 1:3

TSV Danndorf – SG Esbeck/TVB Schöningen 6:0

FC Schunter II – Helmstedter SV 0:7

MTV Frellstedt – FC Schunter I 0:4

FC Nordkreis – TuS Essenrode 3:1

SG Lapautal – SG Offleben/Büddenstedt 2:3

FC Heeseberg II – TB Wendhausen 7:8 n.E.

STV Holzland – TSV Barmke 3:2

Viertelfinale

Sa., 30. September/So., 1. Oktober

STV Holzland – SG Offleben/Büddenstedt

FC Schunter – TSV Danndorf

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Nordkreis

TB Wendhausen – Helmstedter SV

