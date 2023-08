Schwörke lässt Frellstedt spät jubeln

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit behauptete sich der MTV Frellstedt (in Schwarz-Rot) im Topspiel der ersten Pokalrunde mit 3:2 gegen den TSV Germania Helmstedt (in Blau). Nächster Gegner des MTV ist Bezirksliga-Absteiger FC Schunter.

Ganz dicke Überraschungen gab es in der ersten Runde des A-Kreispokals nicht, dafür aber eine kleine. Zum Auftakt der Pflichtspielrunde 2023/24 für die Helmstedter Kreisfußballer gab es sechs Duelle zwischen einem Kreisligisten und einem Team aus der 1. Kreisklasse. Nur einmal ging der Außenseiter als Sieger hervor: Der STV Holzland bezwang seinen Staffelrivalen der Vorsaison, Kreisliga-Aufsteiger Türk Gücü Helmstedt II. Im Topspiel der ersten Runde siegte der MTV Frellstedt mit 3:2 gegen den TSV Germania Helmstedt.

SG Sundern – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Schwesig (16.), 1:1 Eigentor Thorwart (33.), 1:2 Scholz (60.), 1:3 Härtl (75.), 2:3 Altenbach (87.).

„Unser Fokus liegt klar auf dem Klassenerhalt in der Liga. Für das Pokalspiel war unser Ziel lediglich, uns ordentlich zu verkaufen“, sagte Sunderns Coach Fabian Döhrmann. „Wir sind nicht so gut reingekommen, weil der Gegner wirklich gut und aggressiv gepresst hat“, erklärte Döhrmann. Die Führung der Gäste war daher folgerichtig. Danach aber konnte Sundern die eigene Vorgabe zunehmend besser erfüllen. „Wir waren dann leicht überlegen, aber nicht drückend. Wir hatten schon Gelegenheiten, aber auch nicht viele klare“, fand Döhrmann. Rottorf/Viktoria habe derweil mehrfach „richtig gut gekontert – wie vor dem 1:2“, so Sunderns Coach. In Summe sei der Sieg der Gäste nicht unverdient gewesen.

MTV Frellstedt – TSV Germania Helmstedt 3:2 (2:1). Tore: 0:1 D. Ludewig (31./FE), 1:1 Warnecke (37.), 2:1 Peters (41.), 2:2 Schliephake (70.), 3:2 Schwörke (90.+2).

„Wir waren schon aufs Elfmeterschießen eingestellt, dann ist Frellstedt aber noch einmal durchgebrochen und hat mit seiner einzigen Torchance der zweiten Halbzeit noch den Siegtreffer erzielt“, schilderte TSVG-Coach Nils Schräder die entscheidende Szene. Er bilanzierte: „Im Fußball gewinnt eben nicht immer die bessere Mannschaft.“ Die Aussage begründete Schräder mit der starken Anfangsphase seiner Elf. „Frellstedt hatte zwar auch zwei Chancen, ansonsten waren in den ersten 30, 35 Minuten aber wir im Dauerangriff. Mit dem Ausgleich ging bei uns kurzzeitig völlig der Faden verloren.“

Das nutzte der MTV, um den Spielstand zu drehen. Die Gäste strafften sich zur Pause noch einmal, erzielten in der 70. Minute den verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit ließ dann aber Alexander Schwörke die Hausherren jubeln.

STV Holzland – FC Türk Gücü Helmstedt II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Kremling (5.), 2:0 M. Weigert (64.), 3:0 Vogel (82.).

Während sich Titelverteidiger Helmstedter SV schadlos hielt (5:1 bei Lauingen Bornum II, wir berichteten), scheiterte mit Türk Gücü II dessen Endspielgegner der Vorsaison schon in Runde 1. Jedoch hatten die Helmstedter auch mit Personalsorgen zu kämpfen, so musste mit Besnik Ibishi ein Feldspieler zwischen die Pfosten, weil Stammkeeper Kevin Böttcher (verletzt) und sein Vertreter Kürsat Kocabay (half erneut im Landesliga-Team aus) nicht zur Verfügung standen. Auf der Gegenseite erwies sich Philipp Giesecke derweil als souveräner Rückhalt, wie STV-Coach Burkhard Ohse erklärte. „Wir haben gegen einen starken Gegner mit einer kämpferisch und spielerisch starken Mannschaftsleistung einen verdienten Sieg errungen“, bilanzierte Ohse.

FC Nordkreis II – FC Nordkreis I 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Ellrich (5.), 0:2 Lindemann (26.), 0:3 Bußmann (31.), 0:4 Ellrich (40.), 0:5 Baerenroth (75.), 0:6 Rummel (82.), 0:7 Ellrich (87.).

Aufgrund des DFB-Pokal-Spiels des VfL Wolfsburg standen beiden Mannschaften insgesamt gerade einmal 23 Spieler zur Verfügung – bei der „Zweiten“ half auch Trainer Timo Streich mit aus. Trotz der vielen Ausfälle „konnte man sich das ganz gut anschauen“, sagte Jan Wenzel, Coach der ersten Mannschaft. „Das 4:0 zur Pause mag deutlich klingen. Bis dahin war es aber tatsächlich relativ ausgeglichen, unsere ,Zweite’ hat das schon gut gemacht“, erkannte Wenzel an. In Halbzeit 2 legte sein Team erst nach, als bei der Reserve die Kräfte nachließen. Mit einem Grinsen fasste Wenzel das Positive zusammen, das nach dem Vereinsduell unterm Strich stand: „Der Traum vom Finale auf eigenem Platz lebt, weil es ein faires Spiel war gab es keinen Verletzten oder Angeschlagenen und das gemeinsame Bier hinterher hat geschmeckt.“

TSV Barmke – TSV Danndorf II 8:7 n.E. (3:3, 1:2). Tore: 0:1, 0:2 Plotka (8., 26.), 1:2 Schulze (35.), 2:2 Wahnschaffe (52.), 2:3 Plotka (59.), 3:3 Wahnschaffe (90.+2).

Mit Ach und Krach rettete Mats Wahnschaffe seine Barmker ins Elfmeterschießen. Dort behielt der Kreisliga-Absteiger dann die Oberhand und zog in Runde 2 ein.

FSV Schöningen III – TB Wendhausen 7:9 n.E. (4:4, 3:3). Tore: 1:0, 2:0 Becker (18., 20.), 2:1 Ströhm (21.), 3:1 Abdulrahman (30.), 3:2 Eldeeb (35.), 3:3, 3:4 Boas (39., 73.), 4:4 Becker (86.).

Nach 0:2- und 1:3-Rückstand gelang es dem Kreisligisten, die Partie zu drehen. Doch auch die Hausherren bewiesen Comeback-Qualitäten und glichen kurz vor Schluss aus. Im Elfmeterschießen setzte sich Wendhausen dann durch.

TuS Essenrode – TuS Beienrode 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Köllner (30.), 2:0 Droste (34.), 3:0 Duerkop (59.), 3:1 Hoppe (67.), 3:2 Gerlings (78.).

Eigentlich schien es nach einer guten Stunde so, als wäre die Partie in Essenrode bereits entschieden. Doch die Gäste aus Beienrode gaben sich beim Stand von 0:3 nicht auf und kamen wieder ran. Die Aufholjagd des Kreisklassen-Aufsteigers blieb jedoch unvollendet.

Meinkoter SV – TSV Danndorf 3:8 (1:3). Tore: 0:1 Jannik Fischer (3.), 1:1 Köhler (12.), 1:2 Heiser (17.), 1:3 Jannes Fischer (40.), 2:3 Eigentor Batzler (46.), 2:4 Hülsebusch (47.), 2:5 Wende (55.), 2:6 Jannik Fischer (71.), 3:6 Müller (76.), 3:7 Mennenga (83.), 3:8 Jannik Fischer (85.).

Der MSV hielt gegen Kreisliga-Vizemeister Danndorf lange gut mit, musste sich am Ende jedoch deutlich geschlagen geben.

MTV Sunstedt – FC Heeseberg II 3:4 (2:1). Tore: 1:0 Lunkewitz (15.), 1:1 Romeike (31.), 2:1 Schulz (33.), 2:2 Wikert (50.), 2:3 Kote (51.), 3:3 Carrington (54.), 3:4 Heiland (61.).

Die Gastgeber verpassten es, die Partie trotz zweimaliger Führung für sich zu entscheiden. Die Heeseberger bewiesen Moral und belohnten sich mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde.

SG Offleben/Büddenstedt – SpVg Süpplingen 4:1 n.E. (1:1, 0:0). Tore: 0:1 Uhe (77.), 1:1 Schmidt (79.).

TSV Grasleben – FC Vatan Spor Königslutter 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Krusevci (13.), 0:2, 0:3 Adam (46., 90.).

Der A-Kreispokal im Überblick

1. Runde

Samstag, 12. August

TSV Barmke (KK) – TSV Danndorf II (KK) 8:7 n. E.

MTV Sunstedt (KK) – FC Heeseberg II (KK) 3:4

TuS Essenrode (KL) – TuS Beienrode (KK) 3:2

Sonntag, 13. August

Meinkoter SV (KK) – TSV Danndorf (KL) 3:8

STV Holzland (KK) – FC Türk Gücü Helmstedt II (KL) 3:0

FC Nordkreis II (KK) – FC Nordkreis I (KL)0:7

SG Offleben/Büddenstedt (KK) – SpVg Süpplingen (KK)4:1 n. E.

MTV Frellstedt (KL) – TSV Germania Helmstedt (KL)3:2

SG Sundern (KL) – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (KL)2:3

TSV Grasleben (KK) – FC Vatan Spor Königslutter (KL)0:3

FSV Schöningen III (KK) – TB Wendhausen (KL)7:9 n. E.

SV Lauingen Bornum II (KL) – Helmstedter SV (KL)1:5

Freilose: FC Schunter I (KL), SG Esbeck/TVB Schöningen (KL), FC Schunter II (KK), SG Lapautal (KK)

Achtelfinale

Sonntag, 20. August, 15 Uhr

FC Vatan Spor Königslutter – SG Rottorf/Viktoria Königslutter

TSV Danndorf – SG Esbeck/TVB Schöningen

FC Schunter II – Helmstedter SV

MTV Frellstedt – FC Schunter I

TuS Essenrode – FC Nordkreis I

SG Lapautal – SG Offleben/Büddenstedt

FC Heeseberg II – TB Wendhausen

STV Holzland – TSV Barmke

