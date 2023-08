Heeseberg siegt nach zweimaligem Rückstand

Ein eigener Treffer blieb Alexander Schrader (links) verwehrt, am zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich gegen Vechelde (in Grün-Schwarz) hatte Heesebergs Stürmer aber maßgeblichen Anteil.

Wieder brauchte es eine Aufholjagd für den Fußball-Bezirksligisten FC Heeseberg – anders als beim 4:5 bei den Freien Turnern Braunschweig II zum Auftakt, lag im Heimspiel gegen Arminia Vechelde aber nur einer und nicht vier Treffer zwischen beiden Teams. Und anders als in Braunschweig, konnten sich die Heeseberger am Ende auch noch mit drei Punkten belohnen, sie gewannen nach 1:2-Pausenrückstand mit 3:2.

„Das war ein hartes Stück Arbeit, über die 90 Minuten betrachtet war es aber ein verdienter Sieg für uns“, bilanzierte Heesebergs Trainer Michael Veith nach der Partie, die mit einem Elfmeterpfiff für die Gastgeber begonnen hatte. Der vermeintlich gefoulte Alexander Schrader wies den Unparteiischen aber sportlich fair darauf hin, dass er nicht getroffen worden war (7. Minute). Fast im Gegenzug setzte es dann den Nackenschlag für den FCH – „aus klarer Abseitsstellung“, wie Veith monierte. Vecheldes Jakob Dettmer war das egal, er brachte die Gäste in Führung (9.). Fast hätte es noch einmal im FC-Gehäuse geklingelt, doch Keeper Malte Waldau parierte einen umstrittenen Foulelfmeter von Dettmer glänzend (22.).

Romeike gleicht aus, Vechelde kontert noch vor der Pause

Der FC hatte insgesamt mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, Lücken in der energisch zu Werke gehenden Vechelder Abwehr zu finden. In der 40. Minute wurde Fabian Romeike dann per Foul im Sechzehner gestoppt – und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst ganz sicher. Nur zwei Minuten später düpierte Felix Maushake dann fast die komplette Vechelder Hintermannschaft – nur nicht Torwart Laurenz Gürtler. Praktisch mit dem Pausenpfiff schlugen die Gäste noch einmal zu. Nach einer Freistoßflanke stimmte die Zustimmung nicht, Marius Wolf ließ die Vechelder jubeln.

In Hälfte 2 wurde die Dominanz der Heeseberger aber immer deutlicher. Marvin Kote und Maushake verpassten noch das 2:2. Dann wurde Maushake ein weiterer Elfmeterpfiff verwehrt. Der FC haderte viel mit den Schiedsrichterentscheidungen, löste seine Aufgabe dann aber doch noch selbst. Zweimal machte Vecheldes Keeper bei hohen Bällen keine gute Figur. Nach einer zu kurzen Faustabwehr überwand ihn erst Andre Harmel mit einem gefühlvollen Heber (76.), fünf Minuten später behinderten sich Gürtler und zwei seiner Vorderleute gegenseitig, Julian Hieske nahm die Einladung an und traf zum Sieg.

Tore: 0:1 Dettmer (9.), 1:1 Romeike (40./FE), 1:2 Wolf (45.+2), 2:2 Harmel (76.), 3:2 Hieske (81.).

