Lauingen. Das Team von Trainer Marcel Schoolmann setzt sich in einer Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten gegen den TSV Ehmen durch.

In dieser Szene scheiterte Lauingens Bernd Mittendorf (vorne links) noch an Ehmens Schlussmann Thorben Schmelk, rund 60 Sekunden später traf er aber zur 1:0-Führung.

Fußball-Bezirkspokal 2:1 – SV Lauingen Bornum erstmals in Runde 3

„Wir sind vieles, eine ,Pokalmannschaft’ sind wir aber ganz sicher nicht“: Die Worte von Trainer Marcel Schoolmann klingen offenbar noch nach – und haben Wirkung hinterlassen bei seinen Bezirksliga-Fußballern der SV Lauingen Bornum. Denn: Nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Ehmen stehen die Rot-Weißen bereits in der dritten Runde des Bezirkspokals – zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte.

Im Duell zweier taktisch sehr disziplinierter Mannschaften tat sich im ersten Durchgang nicht viel. Mit einer Ausnahme: Marco Raue, Torjäger des Bezirksliga-Aufsteigers aus Ehmen, traf nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren aus 20 Metern nur die Latte. Die Schoolmann-Elf blieb dagegen vor der Pause ohne nennenswerte Möglichkeit.

Doch das sollte sich mit Wiederanpfiff ändern, mit dem die Handbremse bei den Gastgebern praktisch gelöst worden war: Dennis Evers (50.) und Bernd Mittendorf (53.) scheiterten jeweils per Kopf nur knapp. 60 Sekunden später durfte Mittendorf dann aber jubeln: Ehmen spielte auf Abseits, Evers einen guten Pass – und Mittendorf umkurvte TSV-Schlussmann Thorben Schmelk und schob zum 1:0 ein.

„In den ersten 20 Minuten nach der Pause haben wir Ehmen regelrecht hergespielt und sind auch verdient in Führung gegangen“, konstatierte SV-Coach Schoolmann mit Blick auf gleich vier gute Chancen kurz nach dem Seitenwechsel: „Es ist ein bisschen ärgerlich, dass dann wieder ein dicker Bock von uns zum Ausgleich führt.“ Aus einem Abstoß heraus spielten die Gastgeber Alexander Widdrat den Ball direkt in die Füße, der zog aus 18 Metern flach ab und traf zum 1:1 (70.).

Drei Minuten später hatte die SV dann gleich doppelt Dusel, als ein Ball durch den Torraum „flipperte“ und zweimal vor der Linie geklärt wurde. „Mir hat es dann aber gefallen, dass wir uns wieder freigeschwommen haben“, erklärte Schoolmann. Marvin Schultz (78.) und Jannis Hüttenrauch (79.) hatten die Führung jeweils auf dem Fuß, scheiterten aber an TSV-Torwart Schmelk.

Machtlos war Ehmens Keeper dann in der 84. Minute. Nach einer guten Eckballvariante setze sich Evers am zweiten Pfosten geschickt ab. Sein Kopfball landete an der Unterkante der Latte, doch Schultz stand goldrichtig und drückte das Leder zum 2:1-Siegtreffer über die Linie. „Ich denke, wir sind durchaus verdient weitergekommen“, meinte der SV-Coach und schob nach: „In der ersten Halbzeit war es noch ein ereignisarmes Spiel, da sind beide Mannschaften nicht ins Risiko gegangen.“

Tore: 1:0 Mittendorf (54.), 1:1 Widdrat (70.), 2:1 Schultz (84.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de