TuS Essenrode richtet Sportwoche aus

Der TuS Essenrode lädt ein: Von Dienstag, 8. August, bis Sonntag, 13. August, veranstaltet der Verein seine Sportwoche und bietet dabei längst nicht nur Fußball, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm an.

Eröffnet wird die Sportwoche in Essenrode mit einem Vorbereitungsturnier mit drei Mannschaften am Dienstagabend. Um 18 Uhr trifft der Bezirksligist SSV Vorsfelde II auf den Wolfsburger Kreisligisten TSV Sülfeld. Im Anschluss ist der Gastgeber dran: Um 18.50 Uhr duelliert sich der TuS Essenrode mit Sülfeld, um 19.40 Uhr ist er zum Abschluss gegen Vorsfeldes Reserve gefordert.

Am Tag darauf ruht der Fußball. Dafür findet ab 18 Uhr ein Faustballturnier für Herren- und Damenteams statt. Der Donnerstagabend gehört dann den Altherren-Kickern: Ab 18 Uhr messen sich die Ü32-Teams des TuS Essenrode und des MTV Hondelage miteinander.

Am Freitag eröffnen die Jüngsten den Tag. Die G-Junioren des TuS absolvieren ab 16.30 Uhr ein Testspiel, eine halbe Stunde später sind die F-Junioren dran. Anschließend steigt ein Blitzturnier der Reserveteams. Neben dem TuS Essenrode II sind mit dem TSV Vordorf II und dem MTV Isenbüttel II ab 18 Uhr zwei Mannschaften aus dem Kreis Gifhorn mit am Start.

Partystimmung herrscht beim TuS am Samstag: Ab 14 Uhr findet neben einem Bubble-Soccer-Turnier ein Kinderfest statt. Angeboten werden dabei eine Hüpfburg, Kinderschminken und weitere Aktivitäten. Anmeldungen für das Turnier sind per Mail an bubblesoccer.essenrode@gmail.com möglich.

Ernst wird es hingegen für Essenrodes Kreisliga-Fußballer: Von 17 Uhr an stehen sie in der ersten Runde des A-Kreispokals dem TuS Beienrode gegenüber. Am Abend wird zudem die „Schwarz-Rote Nacht“ im Fuchsbau eingeläutet. Beschlossen wird die Sportwoche mit einem Katerfrühstück am Sonntag (ab 10 Uhr).

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de