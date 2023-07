Türk Gücü holt sich den Gruppensieg

Bahrdorf. Die SV Lauingen Bornum spielt in der Gruppe A des Super-Cups zweimal 1:1 – und scheidet mit null Punkten aus. Der Gruppensieg geht an Türk Gücü.

Stéphane Dieupeu (Mitte) traf für seinen FC Türk Gücü Helmstedt gegen den FC Schunter (li. Jannis Zirn, re. Felix Sandmann) doppelt und hatte somit seinen Anteil am Gruppensieg.

Zum Auftakt des Super-Cups 2023 in Bahrdorf wurde Landesliga-Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt seiner Favoritenrolle gerecht. In der Gruppe 1 des Fußballturniers, ausgerichtet vom NFV-Kreis Helmstedt, ließ der Titelverteidiger den Kreisligisten FC Schunter und den Bezirksligisten SV Lauingen Bornum hinter sich.

Letzterer schied auf dem Papier mit null Punkten aus, obwohl er sich in den 1 x 45-minütigen Partien jeweils 1:1 von seinen Gruppengegnern getrennt hatte. Hintergrund: Der NFV-Kreis ließ nach den beiden Unentschieden ein Elfmeterschießen mit jeweils drei Schützen pro Team durchführen, um einen Sieger zu ermitteln. So ging er einer möglichen Pattsituation für den Fall, dass alle Teams am Ende punkt- und torgleich gewesen wären, aus dem Weg.

SV Lauingen Bornum – FC Türk Gücü Helmstedt 3:4 n. E. (1:1). Tore: 1:0 Hüttenrauch (17.), 1:1 Kilian (32.).

Erwartungsgemäß war es der Landesligist, der das Spiel machte – das erste Tor erzielte dennoch die SV in Person von Jannis Hüttenrauch. „Das war ein richtig gut herausgespielter Konter“, musste auch FC-Coach Fatih Özmezarci anerkennen. Die Helmstedter nahmen danach jedoch wieder das Zepter in die Hand, Neuzugang Luc-Lennard Kilian glich nach etwas mehr als einer halben Stunde aus. „Wir haben versucht, unseren Stiefel runterzuspielen, obwohl uns Türk Gücü hoch angelaufen hat. Leider hat es der Platz nur bedingt zugelassen, mit kurzen Pässen von hinten rauszuspielen, wodurch wir den Gegner dann auch drei-, viermal eingeladen haben“, sagte Lauingens spielender Co-Trainer Julian Haase. Im Elfmeterschießen bewies der FC die stärkeren Nerven.

FC Schunter – SV Lauingen Bornum 3:2 n. E. (1:1). Tore: 0:1 Spilker (36.), 1:1 Rüscher (42.).

In ihrem zweiten Spiel des Tages erspielte sich die SV Chance um Chance, doch es mangelte an Effizienz. „Wir waren etliche Male durch, haben es aber zum Teil nicht geschafft, den Ball aus drei Metern im leeren Tor unterzubringen“, haderte Haase und ergänzte: „Wir hätten gut und gerne 5:0 führen können, haben aber nur eine Bude gemacht.“ Raphael Spilker traf rund zehn Minuten vor Schluss zum 1:0 für den Bezirksligisten.

Auch Schunters Coach Julien Wossmann räumte ein: „Wir hätten schon früher und deutlicher hintenliegen können. Wenn die SV noch das 2:0 geschossen hätte, wäre bei uns der Stecker gezogen gewesen.“ Stattdessen glich Fynn Rüscher kurz vor Spielende noch aus. Im Elfmeterschießen zog die SV erneut den Kürzeren und blieb somit trotz zweier Unentschieden ohne etwas Zählbares. Haase: „Insgesamt war es trotzdem eine ordentliche Leistung.“ Auch Wossmann zeigte sich zufrieden: „Der Einsatz hat bei uns gestimmt. Spielerisch war noch Luft nach oben, aber darauf können wir aufbauen“, sagte Schunters Teamchef nach dem etwas glücklichen Sieg.

FC Türk Gücü Helmstedt – FC Schunter 3:0. 1:0 Dieupeu (39.), 2:0 Kurtoglu (44.), 3:0 Dieupeu (45.).

Im Duell Landesliga-Aufsteiger gegen Bezirksliga-Absteiger ging es um den Gruppensieg. Die favorisierten Helmstedter ließen dabei gar nichts anbrennen und setzten sich souverän durch. „Wir hatten sehr viele Chancen, hätten gut und gerne auch doppelt so hoch gewinnen können“, meinte Fatih Özmezarci. Sein Gegenüber Julien Wossmann sprach von einer verdienten Niederlage. „Türk Gücü hat schon eine richtig gute Truppe zusammen. Uns wurde ziemlich schnell klar, dass da nichts zu holen ist.“

Die Helmstedter müssen als Gruppensieger am Samstag ran, eine schwierige Situation für sie, denn sie spielen eigentlich zeitgleich auf der Sportwoche des SV Fümmelse. „Ich werde bei unserer Reserve, den Altherren und bei der A-Jugend nachfragen, damit wir zwei Mannschaften zusammenbekommen“, kündigte Özmezarci an.

