Schöninger stehen nach klarem Sieg im Finale

Die Schöninger (rechts Jan Ademeit) hatten in ihrem letzten Gruppenspiel beim Wolters-Cup keine Mühe mit Volkmarode (links).

Im dritten und letzten Gruppenspiel beim Wolters-Cup, dem Fußball-Vorbereitungsturnier in Rothemühle (Kreis Gifhorn), erwies sich Oberligist FSV Schöningen als mindestens zwei Nummern zu groß für den Vizemeister der Bezirksliga 2, SC Rot-Weiß Volkmarode. Das FSV-Team zeigte sich den Braunschweigern in allen Aspekten als haushoch überlegen und tütete mit einem 7:0 (3:0)-Kantersieg den Gruppensieg sowie damit den Einzug ins Endspiel am Samstag gegen den MTV Wolfenbüttel ein.

Nach nicht einmal 60 Sekunden gingen die Schöninger gegen Volkmarode bereits mit 1:0 in Führung. Tom-Luca Winter hatte eine Vorlage von Niklas Kühle eiskalt verwandelt. Eine Viertelstunde später traf Yannic Werner nach einer Hereingabe von Jan Ademeit zum 2:0, Johannes Lutz traf, eingesetzt von Kühle, in Minute 36 zum 3:0-Pausenstand.

Kohn attestiert der FSV einen „recht ordentlichen“ Auftritt

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die favorisierten Schöninger dominant und konsequent. Sie erhöhten durch weitere Treffer von Werner (59.), Petrus Amin (67.), Kühle (72.) und Nils Bremer (77.) noch auf 7:0. „Wir haben es gegen einen, bei allem Respekt, doch relativ schwachen Gegner schon recht ordentlich gemacht“, befand Schöningens Co-Trainer Thorsten Kohn nach dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel in Rothemühle.

Obwohl der Finaleinzug beim Wolters-Cup durchaus eingeplant war, hatte die FSV, auch mit Blick auf ihren großen Kader, noch ein weiteres Spiel für den Samstag vereinbart – einen Test bei der U23 des 1. FC Magdeburg. Diesen musste Schöningens Cheftrainer Bastian Breves nun aber verschieben, da ihm am Wochenende völlig unerwartet keiner seiner drei Torhüter zur Verfügung steht. „Wir hätten daher in Magdeburg mit einem Feldspieler im Tor antreten müssen. Folglich habe ich aus Respekt vor dem Gegner das Spiel auf Dienstag, 19 Uhr, verlegen lassen“, erklärte Breves.

Somit bleibt es am Samstag für die FSV also bei einem Spiel, dem Finale beim Wolters-Cup gegen den Landesliga-Vizemeister der vergangenen Saison, den MTV Wolfenbüttel. Und bei diesem wird ab 15 Uhr „Oldie“ Dierk Dewitz im Schöninger Kasten stehen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de