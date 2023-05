Esbeck macht den Durchmarsch perfekt

Esbeck. Der SVE wird überraschend Kreismeister und geht künftig in der Bezirksklasse an den Start. Nach einer Achterbahnfahrt steht der Titelgewinn fest.

Der Tischtennis-Kreismeister der Saison 2022/2023 heißt: SV Esbeck. Nach dem abschließenden 8:8-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten TSV Fichte Helmstedt stand fest, dass die Esbecker innerhalb eines Jahres den Durchmarsch von der 2. Kreisklasse in die Bezirksklasse geschafft hatten.

Eigentlich war der SVE am Ende der Saison 2021/22 nur von der 2. in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Aufgrund einiger Verstärkungen stellte er beim Kreisverband aber einen Antrag auf die Teilnahme in der Kreisliga. Dieser wurde bewilligt. Obwohl vier Spieler zuvor noch nicht im Kreisoberhaus gespielt hatten, lief es die gesamte Saison über sehr gut für die Esbecker. Das letzte Saisonspiel wurde aber noch mal zu einer Nervenschlacht. Der TSV Fichte lag nach den Eingangsdoppeln und der ersten Einzelrunde bereits mit 5:2 vorn. Der SVE entschied aber sechs der folgenden acht Einzel für sich, davon zwei im Entscheidungssatz, und sicherte sich damit das Remis und den Titel.

