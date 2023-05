12:2! Schunter-Schapen verlässt die Abstiegsränge

Die A-Junioren der JSG Schunter-Schapen (li.) zeigten sich in Torlaune: Beim I. SC Göttingen 05 II gewannen sie mit 12:2.

Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schunter-Schapen haben zurück in die Spur gefunden. Beim I. SC Göttingen 05 II feierte der Landesligist einen 12:2-Kantersieg und verließ damit die Abstiegsränge. Staffelkonkurrent Schöningen musste sich indes dem Tabellenvorletzten Eichsfeld geschlagen geben.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – JFV Eichsfeld 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Dachrodt (70.).

Überraschende Niederlage für die Schöninger: Gegen Kellerkind Eichsfeld war ein Gegentor Mitte der zweiten Halbzeit das entscheidende. „Unterm Strich geht unsere Niederlage in Ordnung“, musste JSG-Coach Denis Kartal zugeben. Zwei Tage zuvor hatte sein Team noch den VfB Peine mit 4:1 geschlagen. „Das Spiel hat uns dann gegen Eichsfeld noch in den Knochen gesteckt, die Beine waren schwer“, meinte Kartal. „Gedanklich waren wir auch nicht ganz auf der Höhe, so verlieren wir das Spiel leider.“

I. SC Göttingen 05 II – JSG Schunter-Schapen 2:12 (0:4). Tore: 0:1 Giere (2.), 0:2 Jatta (15.), 0:3 Heinsohn (26.), 0:4 Jatta (29.), 0:5, 0:6 Del Rio Pape (47., 52.), 0:7 Germer (53.), 1:7 Chimbidzikai (54.), 1:8 Thiele (56.), 2:8 Alishani (61.), 2:9 Rüscher (63.), 2:10 Del Reio Pape (65.), 2:11 Schäfer (71.), 2:12 Jatta (90.).

„Das war ein starkes Spiel von uns“, meinte JSG-Co-Trainer Andreas Thiele. „Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und Fehler erzwungen. Und unsere Standards waren richtig gefährlich.“ Alleine fünf Treffer erzielte Schunter-Schapen nach Eckstößen. Überbewerten will Thiele den Sieg allerdings nicht. „Die Göttinger waren wirklich kein guter Gegner. Ich habe nach dem Spiel mit ihrem Trainer gesprochen. Er weiß auch, dass sein Team in dieser Liga eigentlich nichts zu suchen hat.“ Um nicht mit den Göttingern abzusteigen, muss die JSG noch ein paar Punkte holen. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt nur einen Zähler.

A-Junioren, Bezirksliga

Die JSG Helmstedt konnte am vergangenen Wochenende die Füße hochlegen, dafür ist sie nun unter der Woche gefordert. Am Donnerstag empfängt sie ab 18.30 Uhr den WSV Wendschott. Die Kreisstädter haben nach ihrem jüngsten 9:2-Erfolg über Isenbüttel-Gifhorn Blut geleckt und wollen mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Nichtabstiegsplätze heranrücken.

