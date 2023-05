FSV beschließt Spielzeit auf Tabellenplatz 5

Gianluca Evers (in Rot) hatte im Spiel beim Lüneburger SK Hansa (in Weiß) die erste von zahlreichen Schöninger Chancen. Am Ende gab es dennoch nur ein einen Punkt für die FSV.

Mit einem torlosen Unentschieden beim bereits vor der Partie als Absteiger feststehenden Lüneburger SK Hansa haben die Fußballer der FSV Schöningen ihre erste Saison in der Oberliga abgeschlossen. Trotzdem herrschte bei den Schöningern Zufriedenheit, denn durch das Remis blieben sie in der Abschlusstabelle vor dem Heeslinger SC auf Rang 5.

FSV-Coach Bastian Breves hatte sein Team in einer 4-4-2-Formation in die Partie geschickt und Dominik Elsner als zweite Sturmspitze neben Petrus Amin aufgeboten, um möglichst noch einen Sieg beim Saisonfinale zu holen. Die erste Duftmarke setzten jedoch die Gastgeber: Ein Kopfball von Jonas Seidel krachte an die Latte (3. Minute). In der nächsten halben Stunde taten sich beide Teams schwer, echte Torchancen zu kreieren – am gegnerischen Strafraum war jeweils Schluss.

Systemumstellung hilft der FSV – doch das Tor bleibt aus

Breves stellte nun auf ein 3-5-2 um – und plötzlich lief es besser. Nach Vorarbeit von Daniel Reiche kam Gianluca Evers zum Abschluss, LSK-Keeper Tommy Henze reagierte aber blitzschnell und lenkte das Leder zur Ecke (27.). Zehn Minuten später setzte Evers nach Vorlage von Felix Behling den Ball knapp neben den Posten. Von den Gastgebern war offensiv bis zur Pause praktisch nichts mehr zu sehen.

Auch nach dem Seitenwechsel machte die FSV das Spiel, die Lüneburger bemühten sich lediglich darum, ihren Kasten sauber zu halten. Nach einer knappen Stunde häuften sich die Schöninger Abschlüsse wieder: Amin scheiterte nach Vorlage von Reiche am Hansa-Keeper und blieb auch zwei Minuten später bei seinem Freistoß aus rund 20 Metern zweiter Sieger. Da auch Reiche aus spitzem Winkel (70.) und etwas später Felix Maushake das Ziel verfehlten, blieb es beim für den LSK glücklichen 0:0.

„Bei der Vielzahl an Chancen musst du so ein Spiel auch gewinnen. Aber wir waren im Abschluss nicht konsequent genug. Davon abgesehen haben wir die Saison als Fünfter abgeschlossen – und damit kann man nur hochzufrieden sein“, bilanzierte FSV-Coach Breves nach dem Spiel. Auch der scheidende Sportdirektor Yalcin Erarslan war trotz der Nullnummer zufrieden und dankte allen Akteuren für die sehr erfolgreiche Saison.

FSV: Nabel – Caringi, Reiche, Niemann, Martinowski (60. Winter) – Behling, Ademeit, Lutz (60. Hoffie), Evers (65. Maushake) – Amin, Elsner (60. Sening).

Tore: Fehlanzeige

