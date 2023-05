Lauingen Bornum verpasst Vorentscheidung

Für Raphael Spilker (links) und die Lauinger reichte es gegen die FT Braunschweig II (in Blau) nicht zum vierten Sieg in Serie.

Weil sich die Mannschaften, die in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga 2 hinter ihnen stehen, an den letzten Spieltagen zum Teil noch gegenseitig Punkte wegnehmen, „wäre das Thema Abstieg mit einem Sieg für uns erledigt gewesen“, sagte Marcel Schoolmann, Lauingen Bornums Trainer, nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen die FT Braunschweig II am Sonntag. „Aber auch so müsste jetzt schon alles gegen uns laufen, dass noch etwas anbrennt.“

Dennoch: Zu gerne hätten die Rot-Weißen ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Die Möglichkeiten dazu waren jedenfalls da. „Leider haben wir zu wenig aus unseren Feldvorteilen und auch aus unseren Chancen gemacht“, erklärte Schoolmann, nahm seine Spieler aber umgehend in Schutz: „Das war jetzt unser sechstes Spiel seit dem 29. April – und da waren einige intensive Partien dabei. Man merkt dann einfach, dass das irgendwann an die Substanz geht – gerade, wenn man nur 13 Spieler zur Verfügung hat und dann auch noch 26 Grad herrschen“, so der Lauinger Trainer.

Aus dem Nichts kommen die Braunschweiger zum Ausgleich

Nach dem frühen Führungstreffer durch Jannis Hüttenrauch (8. Minute) – nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Alexander Müller hatte Bernd Mittendorf den Flügelspieler per Steilpass bedient – verpassten es die Hausherren, das 2:0 nachzulegen. Das rächte sich: „Aus einem Pressschlag heraus, also nicht mal aus einem kontrollierten Abschluss“, berichtete Schoolmann, schlug der Ball im SV-Gehäuse ein – der Ausgleich aus dem Nichts. „Ansonsten hatte Braunschweig nur zwei klare Abschlüsse im gesamten Spiel“, schob Lauingen Bornums Trainer nach.

Trotz der schweren Beine hatte seine Elf im zweiten Abschnitt weitere Gelegenheiten. Nach einem Eckball ließen zunächst Andre Thielecke und Luc Bosse eine Doppelchance – jeweils aus guter Position – aus, in der Nachspielzeit traf Robin Jaworski am Ende eines Konters nur das Außennetz.

Tore: 1:0 Hüttenrauch (8.), 1:1 Nwankwo (25.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de