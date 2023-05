Türk Gücü Helmstedt II schießt sich fürs Gipfeltreffen warm

Helmstedt. Der FC gewinnt am Donnerstag mit 5:1 in Süpplingen und freut sich nun auf das Topspiel in Lauingen am Sonntag.

Souveräner Erfolg vor dem Gipfeltreffen der 1. Fußball-Kreisklasse: Der FC Türk Gücü Helmstedt II setzte sich bei der SpVg Süpplingen mit 5:1 durch und kann mit einem guten Gefühl ins Topspiel am Sonntag bei der SV Lauingen Bornum II gehen.

SpVg Süpplingen – FC Türk Gücü Helmstedt II 1:5 (0:2). Tore: nicht gemeldet.

Besonders in der Anfangsphase machte Süpplingen den Gästen das Leben schwer, „aber mit dem 1:0 lief es dann besser für uns“, erklärte FC-Trainer Kemal Durmaz. Noch vor der Pause legte sein Team nach, nach dem Seitenwechsel stellte die Reserve des Bezirksligisten sogar auf 3:0. Zwar gelang den Süpplingern das 1:3, „aber wir waren sehr lauffreudig, haben die Zweikämpfe gut angenommen“, so Durmaz. Die Helmstedter trafen noch zwei weitere Male, nahmen so die drei Punkte mit nach Hause und haben nun acht Punkte Vorsprung auf Rang 3.

MTV Sunstedt – FC Nordkreis II 5:2 (1:1). Tore: 1:0 Lunkewitz (1.), 1:1 Krol (26.), 2:1 Eigentor Bartels (48.), 3:1, 4:1 Lunkewitz (53., 67.), 4:2 Lindemann (83.), 5:2 Richter (90.+1).

SV Lauingen Bornum II – FC Türk Gücü Helmstedt II (So., 12.30 Uhr). Am Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen, der Spitzenreiter empfängt den Zweiten. „Es ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel“, weiß SV-Coach Ted Zimmerbeutel. „Bei einigen Jungs hat man im Training die Anspannung schon gemerkt, das Spiel ist in ihren Köpfen.“ Um nicht zu verkrampft in die Partie zu gehen, „versuchen wir, den Jungs die Nervosität zu nehmen. Denn nur so können wir alles abrufen – und genau das müssen wir gegen eine Mannschaft wie Türk Gücü tun.“

Auf der Gegenseite ist die Vorfreude auf das Spitzenspiel groß. „Wir wollen uns für die Hinspielniederlage revanchieren“, kündigt Kemal Durmaz an. „Die Jungs sind heiß, wir haben das Potenzial, um Lauingen zu schlagen.“ Personell sieht es auf beiden Seiten derweil durchwachsen aus, sowohl bei der SV als auch beim FC werden am Sonntag einige Akteure fehlen.

