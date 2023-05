5:5 – Danndorf lässt in Frellstedt Federn

Rückschlag im Titelrennen: Der TSV Danndorf (links Kevin Heiser) kam beim MTV Frellstedt (rechts Nils Miehe) nach 3:5-Rückstand zwar in Unterzahl noch zum Ausgleich, verlor aber an Boden gegenüber der FSV Schöningen II.

War das schon die Vorentscheidung im Titelkampf? Der TSV Danndorf ließ am Mittwochabend beim 5:5 in Frellstedt Federn, die FSV Schöningen II hielt sich am Himmelfahrtstag dagegen schadlos und steht nun mit drei Punkten mehr sowie dem um 25 Treffer besseren Torverhältnis an der Spitze.

MTV Frellstedt – TSV Danndorf 5:5 (1:2). Tore: 0:1 Welter (10.), 1:1 Schwörke (35.), 1:2 Mennenga (40.), 1:3 Welter (52.), 2:3 Kühne (60.), 3:3 Blödorn (61.), 4:3, 5:3 Miersch (71./FE, 77./FE), 5:4, 5:5 Fischer (82., 88./FE).

Das Topspiel verlief turbulent und torreich. Nach Maximilian Welters Treffer zum 3:1 schienen die Gäste ihrem neunten Liga-Sieg in Serie entgegenzusteuern. Der Tabellenfünfte glich aber per Doppelschlag binnen 90 Sekunden aus. „Diesen Schwung haben wir mitgenommen“, sagte MTV-Coach Tobias Korona. Noa Miersch verwandelte zwei Elfmeter zum 4:3 und 5:3. Nachdem sich ein Danndorfer verletzt, der TSV sein Wechselkontingent aber schon ausgeschöpft hatte, „haben wir am Ende sogar in Überzahl gespielt – und trotzdem noch mal den Ausgleich kassiert“, erklärte Korona. „Obwohl es für Danndorf wohl zu wenig ist, geht das Unentschieden schon in Ordnung.“

TSV Barmke – FC Nordkreis 2:5 (1:2).Tore: 1:0 R. Schilken (3.), 1:1 Josefus (18.), 1:2 Kattau (42.), 1:3 Josefus (73.), 1:4 Kattau (87.), 1:5 Lindemann (89.), 2:5 L. Bodtke (90.+1).

In der Schlussphase wurde es noch deutlich. „Barmke hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht“, lobte FC-Coach Jan Wenzel die womöglich am Sonntag auch rechnerisch als Absteiger feststehenden Hausherren. Erst kurz vor der Pause schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus. „Von da an haben wir auch den Einsatz und die Leidenschaft gezeigt, die im Abstiegskampf nötig sind“, sagte Wenzel, dessen Team „dank der Unterstützung von vier Altherren-Spielern“ noch zu einem klaren Pflichtsieg kam, „der aber um einen oder zwei Treffer zu hoch ausgefallen ist“.

SV Esbeck – FC Vatan Spor Königslutter 5:3 (2:0). Tore: 1:0 Gerlach (14.), 2:0 Ackert (41.), 2:1 Houschka (55.), 3:1 Hochgräfe (60.), 3:2 Spilker (66.), 3:3 Houschka (84.), 4:3 Ohlemeyer (88.), 5:3 Hochgräfe (90.+5).

Aus einer verdienten 2:0-Pausenführung wurde am Ende noch ein glücklicher Sieg Esbecks. „Vatan war nach der Pause griffig in den Zweikämpfen, wir konnten uns dann kaum noch Chancen kreieren“, erklärte Christoph Peggau, Esbecks Spielertrainer. Nach dem Ausgleich der Gäste „sah es eher nach einem vierten Treffer für Vatan aus“, räumte Peggau ein. Doch Nico Ohlemeyer traf von der Grundlinie per Außenrist für den SVE, und Marcel Hochgräfe legte noch das 5:3 nach. Fünffacher Vorbereiter: Miroslaw Domagala.

FSV Schöningen II – SG Sundern 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Münch (14.), 2:0 F. Glatz (46.), 3:0 Quast (49.), 4:0 L. Pape (90.+1).

Seine Elf habe es „souverän runtergespielt, es war ein verdienter Sieg, obwohl es Sundern wirklich gut gemacht hat. Ich verstehe auch nicht, warum die SG in der Tabelle da unten steht“, zollte FSV-Coach Christopher Peine beiden Teams Respekt. Zwar ließ der Tabellenführer in beiden Halbzeiten einige glasklare Chancen aus, „defensiv haben wir es aber sehr sauber gelöst“, merkte Peine an. Vorentscheidend sei gewesen, „dass wir direkt nach der Pause zweimal gut ausgenutzt haben, dass Sundern sehr hoch stand. So kamen wir mit langen Bällen hinter die Kette und konnten das 2:0 und 3:0 nachlegen.“

Helmstedter SV – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Reinert (15.), 2:0 Blank (18.), 3:0 Fricke (22.), 4:0 Schittko (47.), 5:0 Reinert (68.), 6:0 Hain (70.).

„Dafür, dass es für uns nun auch um nichts mehr geht, war das noch mal ein rundum guter, souveräner Auftritt meiner Mannschaft“, bilanzierte Helmstedts Trainer Marco Behse zufrieden. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Hausherren waren die drei verletzungsbedingten Wechsel.

So geht’s am Sonntag weiter

TSV Danndorf ­– TSV Grasleben, SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FSV Schöningen II, TB Wendhausen – FC Nordkreis, SV Esbeck – TuS Essenrode, TSV Barmke – FC Vatan Spor Königslutter, TSV Germania Helmstedt – SG Sundern (alle 15 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de