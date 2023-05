Formstarke Frellstedter erwarten formstarke Danndorfer

Helmstedt. Für den TSV besteht im Fernduell mit Schöningen II Stolpergefahr. Insgesamt fünf Kreisliga-Partien stehen am Mittwoch und Donnerstag an.

Im Helmstedter Kreisfußball geht es im Saisonendspurt weiter Schlag auf Schlag: Am Mittwoch und Donnerstag stehen insgesamt fünf Spiele in der Kreisliga, am Himmelfahrtstag zudem zwei in der 1. Kreisklasse auf dem Programm.

Kreisliga

FC Vatan Spor Königslutter – SV Esbeck (Mi., 18 Uhr). Der FC, der zuletzt nur mit elf Spielern antreten konnte, will sich nur irgendwie über die Saison retten, um sich im Sommer neu aufzustellen. Allerdings trennen Vatan nur noch acht Punkte vom ersten Abstiegsplatz.

MTV Frellstedt – TSV Danndorf (Mi., 18.30 Uhr). Nach zuletzt sechs Siegen und einem Remis haben die Frellstedter Platz 4 ins Visier genommen. „Dass wir endlich über mehrere Wochen mit fast komplettem Kader antreten konnten und sich das Team so einspielen konnte, hat massiv dazu beigetragen, dass es bei uns gerade so gut läuft“, sagt MTV-Trainer Tobias Korona.

Das hat natürlich auch das Selbstvertrauen der Männer vom Bahndamm gestärkt. „Ich glaube nicht, dass wir uns in unserer aktuellen Form vor irgendeinem Gegner verstecken müssen. Man muss uns definitiv wieder ernstnehmen, gerade bei unseren Heimspielen“, stellt Korona klar. „Daher ist es unser Ziel, unsere Serie an ungeschlagenen Spielen auch gegen Danndorf auszubauen, obwohl wir wissen, dass der TSV auch gut eingespielt und richtig gut drauf ist.“

TSV Barmke – FC Nordkreis (Mi., 18.30 Uhr). Die Barmker bestreiten noch fünf ihrer letzten sechs Spiele auf eigenem Platz und „wollen unseren Helfern und treuen Zuschauern zumindest noch einen Sieg schenken“, sagt Trainer Rudi Sorge junior. Die Gäste, die noch nicht gerettet sind, wollen das freilich verhindern. „Wir haben den Anspruch, in der Kreisliga zu bleiben, und dann müssen wir einfach in Barmke gewinnen“, erklärt FC-Coach Jan Wenzel.

FSV Schöningen II – SG Sundern (Do., 11 Uhr). 5:0, 5:0, 6:0, 6:0 – die letzten Ergebnisse beweisen, dass sich die FSV im Saisonendspurt den Bezirksliga-Aufstieg nicht mehr nehmen lassen will. „Für uns geht es nur darum, uns taktisch möglichst gut zu verhalten und auch im dritten Saisonduell nicht unter die Räder zu kommen“, gibt Sunderns Coach Fabian Döhrmann vor.

Helmstedter SV – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (Do., 11 Uhr). Dritter gegen Siebter – es geht für beide lediglich noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

1. Kreisklasse

SpVg Süpplingen – FC Türk Gücü Helmstedt II, MTV Sunstedt – FC Nordkreis II (beide Do., 11 Uhr).

jse

