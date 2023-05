Der JSG Schöningen fehlt am Ende die Kraft

Die A-Junioren der JSG Helmstedt melden sich zurück: Der Fußball-Bezirksligist feierte einen deutlichen 9:2-Sieg gegen die JSG Isenbüttel-Gifhorn und ist dadurch näher ans rettende Ufer herangerückt. Die JSG Schunter-Schapen musste in der Landesliga gegen die JSG Goslar hingegen eine ganz bittere Pille schlucken.

A-Junioren-Landesliga

JSG Schöningen – Arminia Vechelde 0:2 (0:0). Tore: 0:1 n. gem. (61.), 0:2 n. gem. (66.).

Lange Zeit blieben Torchancen aus, „beide Mannschaften haben die Räume gut zugemacht. Es war ein taktisch geprägtes Spiel“, erklärte JSG-Coach Denis Kartal. Nach einer Stunde musste seine Truppe allerdings den Rückstand hinnehmen. „Danach haben wir aufgemacht und direkt durch einen Konter das 0:2 bekommen“, beschrieb Kartal. „Der Wille und die Mentalität haben bei uns gestimmt, am Ende hat einfach die Kraft gefehlt“, fügte Schöningens Trainer an.

Am Donnerstag sind seine Mannen erneut gefordert, ab 11 Uhr ist der VfB Peine zu Gast. „Gegen Peine wollen wir es besser machen und die Punkte zu Hause behalten“, kündigte Kartal an.

JSG Schunter-Schapen – JSG Goslar 2:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Rüscher (43., 44.), 2:1 Karabt (45.+1), 2:2 Gehrke (90.+5).

Dieser Punkt fühlt sich wie eine Niederlage an. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit lag Schunter-Schapen in Front, kassierte dann aber noch den Ausgleich. „Da sind wir selbst schuld. Statt in der letzten Minute zur Eckfahne zu gehen, verlieren wir leichtfertig den Ball. Goslar bringt ihn noch einmal rein und gleicht so aus“, beschrieb Trainer Viktor Leis den Treffer zum 2:2. „Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, es wurde nur mit langen Bällen gearbeitet.“

Am Mittwochabend ist sein Team erneut gefordert, ab 19 Uhr ist es zu Gast beim Schlusslicht JSG Weper. „Das Spiel fängt auch bei 0:0 an, wir dürfen nicht mit der falschen Einstellung ins Spiel gehen“, mahnte Leis, die sich bei der B-Jugend für die personelle Unterstützung in den vergangenen Wochen bedankte.

A-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – JSG Isenbüttel-Gifhorn 9:2 (4:1). Tore: 1:0 Hoffmann (3.), 2:0 Schilken (7.), 3:0, 4:0 Sahin (11., 21.), 4:1 Carollo (34.), 5:1 Rosenmüller (53.), 6:1 Ohlrogge (61.), 7:1, 8:1 Christodulidi (77., 78.), 9:1 Stolze (84.), 9:2 Gökkus (90.).

Es geht doch! Der Helmstedter Nachwuchs feierte gegen einen Tabellennachbarn seinen zweiten Saisonsieg – und wie. Die Gastgeber schossen sich den Frust der vergangenen Wochen und Monate so richtig von der Seele. „Das war unsere beste Saisonleistung“, meinte Coach Ralph Nurenberg. „Wir waren klar überlegen und haben uns die Chancen richtig toll rausgespielt.“ Somit schöpft sein Team wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Isenhagen – JSG Schöningen 2:7 (0:4). Tore: 0:1 Bittner (7.), 0:2 Rauhut (29.), 0:3 Bittner (32.), 0:4 Rauhut (36.), 0:5, 0:6 Bittner (47., 53.), 1:6 Jordan (58.), 1:7 Begau (60.), 2:7 Meyer (62.).

Die Pflichtaufgabe souverän erfüllt: Bei der noch punktlosen JSG Isenhagen gewannen die Schöninger hochverdient und feierten somit ihren fünften Saisonsieg. „Wir haben etwas durchrotiert, ein paar andere Jungs haben etwas Spielzeit bekommen“, erklärte Heiko Begau, Trainer der Schöninger. „Manchmal hat die Abstimmung nicht ganz gepasst, aber im Großen und Ganzen haben wir gut gespielt, wir waren sehr effizient vor dem Tor. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden gewesen.“

Während die Schöninger am Wochenende im Einsatz waren, treffen der FC Schunter und die JSG Helmstedt am Mittwochabend im Kreisduell aufeinander. Ab 18.30 Uhr empfängt der FC den Tabellenzweiten in Flechtorf.

C-Junioren, Bezirksliga

JSG Königslutter – JSG S.E.E. 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Schöpke (24., 33.), 0:3 Ipek (56.), 0:4 Gronow (58.), 0:5 Schöpke (69.).

Deutliche Niederlage für die Lutteraner, die Gäste zeigten sich effizient vor dem Tor und eroberten damit die Tabellenführung. „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, fand Königslutters Teamchef Jens Fust. „In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, aber durch individuelle Fehler kriegen wir zwei Gegentore.“ Nach dem Seitenwechsel hatte sein Team die Chance auf den Anschluss, „aber wir nutzen sie nicht und kassieren im Gegenzug das 0:3“, haderte Fust.

