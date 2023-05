Heeseberg erwischt einen gebrauchten Tag

Söllingen. Das sonst so ausgeglichene Duell mit dem TSV Wendezelle ist diesmal eindeutig. Die Grahe-Elf muss sich mit 0:5 geschlagen geben.

Der TSV Wendezelle (in Schwarz) ging dieses Mal einfach resoluter zu Werke: Fabian Romeike (rechts) und der FC Heeseberg unterlagen verdient mit 0:5.

„Sonst waren die Duelle mit Wendezelle immer ganz eng und umkämpft – diesmal nicht.“ Trainer Michael Grahe konnte trotz der unerwartet deutlichen 0:5 (0:1)-Schlappe seines FC Heeseberg beim TSV Wendezelle in der Fußball-Bezirksliga 2 noch lächeln. „Es war einfach so ein Spiel, in dem uns nichts gelingen wollte“, konnte Grahe den Ausrutscher seiner zuvor dreimal siegreichen Mannschaft recht zügig abhaken.

Nachdem die vier vorangegangenen Begegnungen alle unentschieden geendet hatten, „waren die Wendezeller dieses Mal einfach aggressiver und entschlossener. Sie haben alles reingeworfen und waren letztlich über 90 Minuten das dominante Team. Daher haben wir heute auch verdient verloren. Das muss man dann auch einfach mal so anerkennen“, räumte Heesebergs Trainer ein. Der TSV habe genau das auf dem Platz ungesetzt, was sich seine Mannschaft vor der Partie vorgenommen hatte. „Wir dagegen waren eben nicht aggressiv genug“, sagte Grahe.

Heeseberg ist nicht zwingend genug – und das Quäntchen Glück fehlt

Gleichwohl hatten auch die Gäste die eine oder andere Torchance, insbesondere im ersten Durchgang. Aber passend zu einem gebrauchten Sonntag mangelte es entweder am Abschluss oder aber am finalen Pass. „Wir waren zwar bemüht, vor dem Tor allerdings nicht zwingend genug. Und in einigen Szenen hat uns schlichtweg auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, bilanzierte der Chefcoach des Tabellenfünften.

Und doch war zumindest mit Blick auf den Spielstand bis Mitte der zweiten Halbzeit noch alles drin für die Blau-Gelben. Selbst nach dem 0:2 aus FC-Sicht sei die Partie noch nicht durch gewesen. Die ganz klaren Chancen, um noch mal heranzukommen, blieben jedoch aus. „Und nach dem dritten Gegentreffer hat man dann schon gesehen, dass die Köpfe bei meinen Spielern runtergingen. Das war die Vorentscheidung“, erklärte Grahe.

Tore: 1:0 Woltmann, 2:0, 3:0 Th. Erich, 4:0 Woltmann, 5:0 Sanneh (Minuten nicht gemeldet).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de