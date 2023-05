Helmstedter Formation „Imagination“ triumphiert erneut

Die Formation „Imagination“ vom TK Fichte Helmstedt sicherte sich auch beim Turnier in Wolfenbüttel den Tagessieg und hat beste Chancen, am letzten Wettkampftag den Aufstieg perfekt zu machen.

Erneuter Sieg für „Imagination“, die Jazz- und Modern-Dance-Formation des TK Fichte Helmstedt. Beim Verbandsliga-Wettkampftag in Wolfenbüttel zeigten die Kreisstädterinnen eine starke Vorstellung und landeten verdient auf dem ersten Platz. „Monumentos“ und „Scope“, die Formationen des TC Schöningen, landeten indes auf den Plätzen 3 und 6.

Bereits in der Vorrunde gelang es den Tänzerinnen von „Imagination“, ihr volles Potenzial abzurufen, die Qualifikation zum Großen Finale war damit geschafft. „Uns ist es wichtig, ständig an unserer Tanztechnik zu arbeiten, damit wir auch das schwierige Schrittmaterial tanzen können“, erklärte TK-Tänzerin Jennifer Langenheim nach dem Auftritt.

Und auch „Monumentos“ und „Scope“ schafften es ins große Finale. Die Trainerinnen Mandy Illing und Sabrina Ohnesorge freuten sich besonders für letztere. Eine Woche zuvor hatte es „Scope“ in Berlin nur ins kleine Finale geschafft, „umso schöner ist es, dass sie sich wieder steigern konnten“, meinte Ohnesorge.

Im Großen Finale zeigten die drei heimischen Tanzgruppen starke Leistungen, doch besonders bei „Imagination“ wirkte das Publikum gefesselt. Die Helmstedterinnen tanzten bei ihrer Choreographie nämlich nicht nur zu der Musik „Lacrimosa“ aus Mozarts Requiem, sie setzte den Text des Stücks zusätzlich in Gebärdensprache um. „Leidenschaftlich und mit viel Herz“, so beschrieb TK-Trainerin Heike Langenheim den Auftritt ihrer Schützlinge. „Die Energie, die von der Tanzfläche ausging, war förmlich greifbar und sorgte für Gänsehautmomente bei den Zuschauern.“ Der Lohn für den Auftritt war erneut der erste Platz. „Die Tänzerinnen haben gerne für ihren Erfolg gearbeitet. Intensive Proben, unzählige Stunden der Vorbereitung und Enthusiasmus für den Tanz haben sie zu dieser beeindruckenden Leistung geführt“, erklärte die stolze Trainerin.

Auch die Tänzerinnen von „Monumentos“ und „Scope“ wussten in der Endrunde zu gefallen. „Monumentos“ wurde mit Rang 3 belohnt. „Die Gruppe ruft in dieser Saison einfach konstant gute Leistungen ab“, sagte Sabrina Ohnesorge zufrieden. „Scope“ verbesserte sich im Vergleich zum Wettkampf in Berlin um einen auf den sechsten Platz. „Dieses Mal hatten die Mädchen etwas mehr Biss und haben einen nahezu fehlerfreien Auftritt hingelegt. Es ist wirklich schön, ihre Entwicklung mitzuverfolgen“, betonte die Schöninger Trainerin.

Nach drei Turnieren an drei aufeinanderfolgenden Wochenende haben die Verbandsliga-Tänzerinnen nun erst einmal Zeit, um kurz zu verschnaufen. Denn der vierte und letzte Wettkampftag findet erst am 4. Juni in Winsen statt. Dann wird sich zeigen, ob „Imagination“ seine gute Ausgangsposition im Kampf um den Meistertitel und den Oberliga-Aufstieg behaupten kann.

