B-Jugend des FC Schunter beim Primus chancenlos

Knapper Sieg im Kreisduell: Die B-Junioren der JSG Schöningen feierten im Bezirksliga-Derby bei der JSG Helmstedt einen knappen 1:0-Sieg. Nicht von Erfolg gekrönt war der Spieltag hingegen für die A-Jugend-Teams in der Landesliga. Sowohl die JSG Schöningen als auch die JSG Schunter-Schapen hatten mit großen personellen Problemen zu kämpfen und kassierten jeweils sechs Gegentore.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – Lupo Martini Wolfsburg 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Pörschmann (16.), 0:2 Cioffo (21.), 0:3 Herbst (69.), 0:4 Jason (73.), 0:5 Cioffo (75.), 0:6 Herbst (78.).

„Das Ergebnis täuscht, wir waren nämlich lange mit Lupo auf Augenhöhe“, erklärte JSG-Coach Denis Kartal nach der deutlichen Niederlage. „Der große Unterschied war, dass Wolfsburg die Tore gemacht hat und wir nicht.“ Zudem ließen bei den Schöningern, die ohne Auswechselspieler antreten mussten, zum Ende der Partie die Kräfte nach. „Die Jungs sind durch das Ergebnis natürlich enttäuscht“, so Kartal. Einen Vorwurf könne er seiner Mannschaft jedoch nicht machen.

FC Eintracht Northeim – JSG Schunter-Schapen 6:2 (3:1). Tore: 0:1 Schäfer (2.), 1:1 Macke (13.), 2:1, 3:1, 4:1 Meyer (14., 21., 56.), 4:2 Giere (59.), 5:2 Macke (62.), 6:2 Root (74.).

Die personelle Situation wird bei Schunter einfach nicht besser, mit nur elf Mann machte sich das Team auf den Weg nach Northeim. Trotz früher Führung durch Kevin Schäfer (2. Minute) war beim Tabellendritten nichts zu holen.

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – JSG Schöningen 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Rauhut (37.).

Spielerische Glanzmomente blieben im Kreisduell aus, „dafür wurde über die gesamten 80 Minuten gekämpft“, sagte Schöningens Trainer Heiko Begau. „Es war halt ein klassisches Derby. Der Kampf und der Wille haben uns zum Erfolg gebracht. Schöningen war aber nicht schlechter, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können.“ Sein Gegenüber Marc Klizmann sprach von einer ärgerlichen Niederlage. „Wir waren in einer nicht so guten Partie die spielbestimmende Mannschaft, hadern aber wieder mit unserer Chancenverwertung, und das 0:1 resultiert aus einem Stellungsfehler.“ Lange Zeit zum Ausruhen haben seine Jungs nun nicht, denn bereits am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) ist der Spitzenreiter MTV Gifhorn II zu Gast. Im Falle eines Sieges würden die Gäste drei Spieltag vor Ende der Saison als Meister feststehen.

MTV Gifhorn – FC Schunter 8:0 (5:0). Tore: nicht gemeldet.

„Wir waren mit viel Leidenschaft und Einsatz am Werk. Schließlich sollte es nicht so peinlich werden, wie beim 0:15 im Hinspiel“, meinte FC-Teamchef Thomas Ratajczak. Trotzdem gab es gegen den Ligaprimus eine 0:8-Packung „Es klingt paradox, aber wir sind nicht unzufrieden mit dem Auftritt. Wir können tatsächlich einiges mitnehmen, was uns im restlichen Saisonverlauf weiterhelfen wird.“

C-Junioren, Bezirksliga

Die TSG Königslutter war am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz, dafür muss sie am heutigen Mittwochabend ran. Von 18.30 Uhr an empfängt sie den bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten JSG Gifhorn Nord.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de