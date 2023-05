FC Heeseberg erlebt erholsamen Sonntag

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg waren darauf eingestellt, am Sonntag auf einen Gegner zu treffen, der für etwas Zählbares im Abstiegskampf alles in die Waagschale legen würde. Doch es kam anders: Der TSV Sickte konnte zur Partie in Söllingen nicht antreten.

Am Samstag habe Sicktes Trainer Till Eickmeier, der bis zum vergangenen Sommer den TuS Essenrode betreut hatte, ihm telefonisch mitgeteilt, dass der TSV arge personelle Probleme habe, berichtete FC-Coach Michael Grahe. „Er fragte, ob es möglich wäre, das Spiel noch zu verlegen.“ Die Sickter hätten – die Heeseberg-Partie eingerechnet – bis zum 11. Juni, an dem der letzte Bezirksliga-Spieltag steigt, allerdings noch satte neun Begegnungen offen. Dementsprechend sind beim TSV „unter der Woche praktisch alle Nachholtermine schon geblockt“, sagte Grahe.

So wäre das lange Pfingstwochenende als einziger potenzieller Ausweichtermin übrig geblieben. „Und das hatten wir uns bewusst freigeräumt, weil da meine Mannschaft fast geschlossen verreist ist“, erklärte Heesebergs Trainer, der daher dem Verlegungswunsch nicht zustimmen konnte. Demnach wird das Spiel als Nichtantritt der Gäste gewertet, der FCH erhält drei Punkte und 5:0 Tore. Der unverhofft freie Sonntag „tut uns aktuell auch mal gut“, räumte Grahe mit Blick auf seinen seit Wochen ebenfalls recht ausgedünnten Kader ein.

jse

