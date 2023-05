Ungefährdeter Sieg für B-Junioren der JSG Helmstedt

Weiter in Abstiegsnot: Die A-Jugend-Nachwuchsfußballer der JSG Schunter-Schapen (Landesliga) und der JSG Helmstedt (Bezirksliga) mussten am Wochenende Niederlagen einstecken, somit stehen beide weiterhin auf Abstiegsrängen.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schunter-Schapen – JSG Schöningen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Propp (13.), 0:2, 0:3 Kammel (83., 86.).

„Wir waren heißer und fitter, der Sieg ist verdient“, meinte Schöningens Teamchef Denis Kartal nach dem Sieg im Kreisduell. Die Gastgeber, die derzeit große personelle Probleme zu beklagen haben, konnten besonders zum Ende der Partie nicht mehr mithalten und belegen somit weiterhin einem Abstiegsrang. „Derbysiege sind immer etwas Besonderes“, meinte Kartal.

JSG Weper – JSG Schöningen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Prinke (55.), 1:1 Hillebrandt (83.).

„Man hat deutlich gesehen, dass die Jungs schwere Beine hatte“, fand Denis Kartal. „Das war Not gegen Elend. Aber wenn man nicht gewinnen kann, soll man wenigstens nicht verlieren – und das haben wir geschafft. Dementsprechend bin ich zufrieden.“

A-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – JFV Kickers 1:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Linneweh (56., 62.), 1:2 Ohlrogge (85.).

Jetzt wird die Mission Klassenerhalt ein ganz schweres Unterfangen: Die Helmstedter mussten eine ziemlich unglückliche Niederlage gegen die Kickers aus dem Kreis Gifhorn hinnehmen. Die JSG scheiterte in Durchgang 1 mehrfach am Gäste-Keeper und musste nach der Pause zwei Gegentore nach langen Freistößen hinnehmen. Zwar gelang Klaus Justus Ohlrogge noch der Anschluss, zu mehr reichte es jedoch nicht.

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – JSG Isenhagen 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Buchwald (7., 54.), 3:0 Bretag (61.), 3:1 Schüttenberg (73.), 4:1 Lange (75.).

Nach der Niederlage gegen Ligaprimus MTV Gifhorn in der Vorwoche setzten sich die Helmstedter nun gegen Schlusslicht Isenhagen souverän durch. „Es war nach der langen Pause erst unser zweites Spiel“, erklärte Coach Marc Klinzmann. „Isenhagen war ein guter Gegner, um wieder besser hineinzufinden.“ Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen von der ersten Minute an und ließen keine Zweifel am Sieg aufkommen. „Im Abschluss waren wir noch zu inkonsequent, wir haben viele Chancen nicht genutzt.“

JSG Schöningen – MTV Gifhorn II 1:5 (1:2). Tore: 0:1 (22.), 1:1 Bittner (30.), 1:2 (29.), 1:3 (51.), 1:4 (60.), 1:5 (69.).

Mit 1:5 mussten sich die Schöninger dem verlustpunktfreien Ligaprimus geschlagen geben. Obwohl die JSG ohne etwas Zählbares blieb, war es ein Teilerfolg, denn als erste Mannschaft überhaupt erzielte sie in dieser Saison ein Tor gegen Gifhorn.

C-Junioren, Bezirksliga

JSG Barnstorf – JSG Königslutter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Steiniger (31.), 0:2 Fust (36.), 1:2 (62.).

Nach der deutlichen 0:6-Schlappe gegen den VfL Wolfsburg III lief es nun wieder deutlich besser für die Lutteraner. „Wir haben uns deutlich gesteigert. Besonders spielerisch waren wir unserem Gegner überlegen“, freute sich Trainer Jens Fust. Durch den „Dreier“ kletterte sein Team wieder auf den dritten Platz.

