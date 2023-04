Gottscholl schießt Lauingen Bornum II zum Sieg

Knapper Erfolg für die SV Lauingen Bornum II: Der Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse gewann sein Nachholspiel beim FC Nordkreis II mit 1:0 und vergrößerte den Abstand auf die Nichtaufstiegsplätze auf sieben Zähler. Das Polster weiter auszubauen ist auch das Ziel des FC Türk Gücü Helmstedt II, der am Sonntag auf Sunstedt trifft.

FC Nordkreis II – SV Lauingen Bornum II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Gottscholl (65.).

Der Spitzenreiter hatte so einige Probleme in Wahrstedt, trat die Heimreise dann aber doch mit den drei Punkten im Gepäck an. Mehr als eine Stunde hatte die FC-Reserve die Null gehalten, dann brachte Fabian Gottscholl seine SV doch noch auf die Siegerstraße.

FC Türk Gücü Helmstedt II – MTV Sunstedt (So., 13 Uhr). Ist das die letzte Chance für den MTV Sunstedt, ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden? Der Tabellenfünfte verlor drei seiner letzten fünf Partien, hat mittlerweile neun Punkte Abstand zur FC-Reserve. Die Gastgeber wiederum wollen die drei Punkte zu Hause behalten, ihre Position festigen und Sunstedt auf Abstand halten.

Die weiteren Spiele:

TSV Süpplingenburg – FC Nordkreis (So., 11 Uhr), SG Lapautal – SG Offleben/Büddenstedt (So., 12 Uhr), SV Lauingen Bornum II – FC Schunter II (So., 12.30 Uhr), SpVg Süpplingen – FSV Schöningen III, TVB Schöningen – FC Heeseberg II (beide So., 15 Uhr).

r.

