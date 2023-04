Nachbarschaftsderby zwischen Nordkreis und Danndorf

Derbystimmung beim FC Nordkreis, Kellerduell zwischen dem TSV Barmke und dem TuS Essenrode – der anstehende Spieltag in der Fußball-Kreisliga hält für die Zuschauer einige Highlights bereit. Schon unter der Woche bezwang der TSV Grasleben den FC Vatan Spor Königslutter mit 2:1 – und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Duell zwischen der FSV Schöningen II und dem SV Esbeck wurde auf den 31. Mai (18.30 Uhr) verlegt.

TSV Grasleben – FC Vatan Spor Königslutter 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Flattinger (27.), 1:1 Knödl (56.), 2:1 Weiss (77.).

Ganz wichtiger Dreier für die Hausherren im Abstiegskampf: René Falttinger brachte Grasleben Mitte des ersten Durchgangs mit 1:0 in Font. Nachdem Samuel Knödl den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, machte Dennis Weiss den dreifachen Punktgewinn für die Gastgeber perfekt.

FC Nordkreis – TSV Danndorf (So., 13 Uhr). Es ist Derbyzeit! „In solchen Nachbarschaftsduellen geht es immer heiß her“, weiß FC-Trainer Jan Wenzel, der mit einer großen Kulisse rechnet. Rund 300 Zuschauer erwarte der Verein am Sonntag in Velpke. Mit den Danndorfern ist zudem der drittbeste Angriff der Liga zu Gast (71 Tore). Wenzel lobt: „Der TSV hat in der Offensive eigentlich alle Facetten zu bieten.“ Gefragt sei eine unbedingte Gewinnermentalität seiner Mannschaft. „Außerdem müssen wir kompakt stehen.“

MTV Frellstedt – TB Wendhausen (So., 14 Uhr). Derzeit trennen den Sechsten und den Elften sieben Punkte. Mit einem Heimsieg gegen die TB haben die gastgebenden Frellstedter die Möglichkeit, das Punktepolster auf zehn Zähler auszubauen. „Für uns geht es immer noch darum, uns auch unseren letzten Abstiegssorgen zu entledigen“, gibt MTV-Trainer Tobias Korona vor.

SG Sundern – Helmstedter SV (So., 15 Uhr). „Das ist für uns eine große Herausforderung“, gesteht Sundern-Coach Fabian Döhrmann vor dem Kräftemessen mit dem Aufstiegsaspiranten Helmstedter SV. Die SG habe nach der 0:3-Pleite im Hinspiel noch etwas gutzumachen. „Wir müssen konzentriert verteidigen. Taktisch werden wir uns noch etwas einfallen lassen.“

TSV Germania Helmstedt – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 15 Uhr). Für die Germanen wird es nach der 0:2-Derbyniederlage beim Helmstedter SV darum gehen, Wiedergutmachung zu betreiben. Die SG indes kann sich mit einem Auswärtssieg die Chance auf einen Top-5-Rang wahren.

TSV Barmke – TuS Essenrode (So., 15 Uhr). Der TSV hat als Schlusslicht aktuell lediglich sechs Pünktchen auf dem Konto – und Essenrode als Vorletzter nur drei Zähler mehr als die Barmker. Rudi Sorge, Barmkes Trainer, weiß um die Wichtigkeit des Kellerduells: „Für uns ist es die letzte Patrone im Kampf um den Klassenerhalt, so realistisch müssen wir sein.“ Personell kann Sorge „im Endspiel“ allerdings aus dem Vollen schöpfen. „Hoffnung ist bei uns noch da“, macht Sorge deutlich

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de