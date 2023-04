Gold, Silber, Bronze – ein nahezu perfekter Saisonauftakt

Das Treppchen war fest in heimischer Hand: Am ersten Wettkampftag der Jazz- und Modern-Dance-Verbandsliga waren „Imagination“ (TK Fichte Helmstedt), „Scope“ und „Monumentos“ (beide TC Schöningen) in Schöppenstedt mehr als erfolgreich unterwegs, denn die ersten drei Plätze gingen allesamt an die heimischen Tänzerinnen.

Aufgrund eines Wasserschadens hatte das Turnier kurzfristig von Schöningen nach Schöppenstedt verlegt werden müssen (wir berichteten), „und trotzdem war die Halle voll. Alle Sitzplätze waren ausverkauft“, berichtete Schöningens Trainerin Sabrina Ohnesorge.

„Scope“ mit Problemen bei der Musik

Mit dem Ziel, auf dem Treppchen zu landen, gingen die beiden TC-Formationen in den Wettkampf – und sie wurden ihren eigenen Ansprüchen gerecht. „Monumentos hat einen richtig guten Auftritt in der Vorrunde hingelegt, bei Scope gab es dafür Probleme mit der Musik“, erklärte Ohnesorge. „Also wurde der Auftritt wiederholt. Sie waren erst ein wenig von der Rolle, haben dann aber eine gute Leistung gezeigt. Beide Formationen sind ins große Finale eingezogen.“

Ebenfalls fürs große Finale qualifiziert hat sich die Helmstedter Gruppe Imagination. „Schon die Stellproben liefen super“, freute sich Imaginations Trainerin Heike Langenheim. Mit einer Choreographie zu Mozarts „Lacrimosa“ wurde eine ganz andere Seite des Jazz- und Modern-Dance gezeigt. Als zweitbeste Vorrunden-Formation ging es dann in die Endrunde.

Steigerung im Vergleich zur Vorrunde

„Ihr zeigt nun noch einmal alles, woran ihr die letzten Jahre gearbeitet habt“, sagte Langenheim ihren Schützlingen vor dem entscheidenden Auftritt. Diese zeigten sichere Drehungen, hohe Sprünge und eine überzeugende Präsentation – im Vergleich zur Vorrunde steigerten sie sich noch einmal.

Die Schöninger Truppen traten zum Ende des Finals an, „und dort sind sie über sich hinausgewachsen“, erklärte die stolze Trainerin Ohnesorge. Die zahlreichen heimischen Anhänge in der Halle waren von den Auftritten mitgerissen, die Wertungsrichter waren ebenfalls begeistert. „Monumentos“ sicherte sich den Turniersieg vor „Imagination“ und „Scope“. Ohnesorge: „Das ist natürlich eine tolle Ausbeute. Ich bin auf jede Einzelne stolz, sie haben wirklich alles gegeben.“

Platz 2 als Aufsteiger „ist großartig“

Auch Helmstedts Trainerin Heike Landenheim zog ein positives Fazit: „Die Tänzerinnen haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, eine beeindruckende Leistung zu zeigen und sich unter den Besten zu behaupten. Als Neuaufsteiger in der Verbandsliga den zweiten Platz zu erreichen, ist großartig.“

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt den Jazz- und Modern-Dance-Tänzerinnen aus Schöningen und Helmstedt jedoch nicht. Denn bereits am Samstag steht in Berlin der nächste Verbandsliga-Wettkampftag an – im besten Fall mit einem genauso erfolgreichen Abschneiden.

Die Wertungen auf einen Blick

1. Schöningen „Monumentos“ 4-2-6-1-1

2. Helmstedt „Imagination“ 2-1-3-2-4

3. Schöningen „Scope“ 5-3-2-3-2

4. Fliegenberg „Shakti“ 1-4-4-4-3

5. Berlin „Peanuts“ 3-5-5-5-6

6. Meine „Golden Flow“ 6-7-1-6-5

7. Leinde „Young Spirit“ 7-6-7-7-7

