Türk Gücü II sichert sich wieder die Tabellenführung

Helmstedt. Mit einem 5:0-Heimsieg gegen den FC Nordkreis II schoss sich der FC Türk Gücü II wieder an die Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse.

Gleich die Hälfte aller Partien am 19. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse fiel dem Wetter zum Opfer. Lediglich drei Spiele konnten am Sonntag über die Bühne gehen. Dabei gelang es unter anderem dem FC Türk Gücü Helmstedt II, die Tabellenführung wieder einzunehmen.

FC Türk Gücü Helmstedt II – FC Nordkreis II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Daud (39.), 2:0 Azisov (40.), 3:0 Haidari (51.), 4:0 Canca (76.), 5:0 Vasilev (86.).

Es dauerte etwas, bis die Helmstedter den Abwehrriegel der Nordkreisler knacken konnten. „Wir haben leider nicht so begonnen, wie wir es uns vorgestellt hatten“, erklärte Türk Gücüs Trainer Kemal Durmaz. „Nach einer halben Stunde haben wir auf zwei Spitzen umgestellt – und dann lief es auch besser.“ Noch vor der Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen per Doppelschlag in Richtung Sieg, wenige Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie mit dem 3:0 entschieden. „Das war ein guter Auftritt von uns“, fand Durmaz. „Gegen Holzland müssen wir nächste Woche genauso auftreten, das wird ein sehr wichtiges Spiel, auf das wir jetzt schon unseren Fokus legen.“

FSV Schöningen III – MTV Sunstedt 1:7 (0:1). Tore: 0:1 Lunkewitz (38.), 0:2 Schulz (51.), 0:3 Lunkewitz (62.), 0:4 Schulz (71.), 1:4 Nabel (73.), 1:5 Schulz (84.), 1:6 Lunkewitz (88.), 1:7 Schulz (89.).

SG Lapautal – FC Heeseberg II 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Runkehl (10.), 2:0 Behrens (31.), 2:1 Kote (36.), 2:2 Heiland (55.), 3:2, 4:2 Bodner (78., 84.).

