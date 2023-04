8:2! Heeseberg gegen Sonnenberg im Torrausch

Trainer Michael Grahe hatte Wiedergutmachung für die im Hinspiel gegen den TSV Sonnenberg erlittene 3:4-Niederlage gefordert. Und die gelang seinen Bezirksliga-Fußballern des FC Heeseberg in beeindruckender Weise: Mit 8:2 (3:2) deklassierten sie am Samstag die abstiegsbedrohten Peiner.

Die Hausherren gingen schon nach etwas mehr als acht Minuten durch Alexander Schrader in Führung. Diese hatte jedoch nur 20 Minuten Bestand – Frederik Falb glich für den TSV aus. Der FC blieb aber im Angriffsmodus, Yannik Zachan schoss Heeseberg wieder in Front. Noch einmal hatten die Sonnenberger, die erst am Donnerstagabend im Einsatz gewesen waren (2:2 beim MTV Salzdahlum), in Person von Adrian Horaiske eine Antwort parat. Es sollte aber die letzte der Gäste in dieser Partie sein. Fast mit dem Pausenpfiff gelang FC-Torjäger Schrader sein zweiter Treffer des Spiels zum 3:2.

Trotzdem war Grahe nicht ganz zufrieden, er monierte: „Wir haben zu hektisch gespielt und dazu noch zu viele kleinere Fehler gemacht.“ Das besserte sich in Halbzeit 2 deutlich. Der Uhrzeiger hatte noch keine ganze Runde gedreht, da verwertete Julian Hieske eine Hereingabe zum 4:2 (46.). Und kurz darauf sorgte Jim Wilde nach einem Abpraller für das vorentscheidende 5:2 (49.).

Der Torhunger des FC war aber noch nicht gestillt: Fabian Romeike übersprang nach einer Ecke Sonnenbergs Keeper und köpfte zum 6:2 ein (56.), ehe Nico Lübbecke mit einem Hammer aus spitzem Winkel und erneut Hieske mit einem Abstaubertor für den 8:2-Endstand sorgten. „Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft und haben daher auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, resümierte Grahe letztlich zufrieden.

Tore: 1:0 Schrader (9.), 1:1 Falb (29.), 2:1 Zachan (37.), 2:2 Horaiske (39.), 3:2 Schrader (45.), 4:2 Hieske (46.), 5:2 Wilde (49.), 6:2 Romeike (56.), 7:2 Lübbecke (82.), 8:2 Hieske (83.).

hjt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de