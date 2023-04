Überraschung: Türk Gücü II fordert Helmstedter SV im Finale

Große Überraschung im Halbfinale des Fußball-A-Kreispokals: Der Kreisklassist FC Türk Gücü Helmstedt II rang die favorisierte FSV Schöningen II im Elfmeterschießen nieder. Im Finale treffen die Kreisstädter nun auf den Helmstedter SV, der das andere Halbfinale beim TSV Danndorf mit 4:1 für sich entscheiden konnte.

TSV Danndorf – Helmstedter SV 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Osteroth (21.), 0:2 Reinert (45.), 1:2 Hülsebusch (60.), 1:3 Reinert (75.), 1:4 Sta­chowski (72.).

Nach dem 7:2 im Liga-Hinspiel gewann der HSV auch das zweite Pflichtspiel-Duell mit den Danndorfern in der laufenden Saison und steht damit, da zweite Mannschaften nicht am Bezirkspokal teilnehmen dürfen, vorzeitig als Vertreter des Kreises Helmstedt in der Pokalrunde 2023/24 fest. „Zum zweiten Mal in Folge im Pokalfinale zu stehen und im Bezirkspokal spielen zu dürfen, ist einfach super für die Mannschaft und den Verein“, sagte Helmstedts Trainer Marco Behse. Das Spiel selbst hatte ihn indes weniger erfreut, denn „das hat nicht so ausgesehen, als würden da zwei Aufstiegskandidaten gegeneinanderspielen. Das war fußballerisch von beiden Teams nicht gut. Wir waren auch keine drei Tore besser. Aus unserer Sicht war das Ergebnis das Beste am Spiel.“

Die Führung der Helmstedter fiel aus stark abseitsverdächtiger Position, das 2:0 war ein aus TSV-Sicht unglücklich abgefälschter Schuss. Zwischenzeitlich hatte Jannic Hansen im HSV-Tor mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindert – und nach dem Anschlusstreffer des TSV hielt Helmstedts Keeper noch einmal stark. „Immerhin unsere beiden letzten Treffer waren dann gut herausgespielt. Letztlich waren wir einfach effizienter“, sagte Behse.

FC Türk Gücü Helmstedt II – FSV Schöningen II 5:4 n.E. (1:1, 0:0). Tore: 0:1 Münch (68.), 1:1 Korkmaz (79.).

Die Sensation ist perfekt, der haushohe Favorit aus dem Wettbewerb geworfen. Der Kreisklassist Türk Gücü II setzte sich im Elfmeterschießen gegen den Kreisliga-Primus durch. „Ich bin so unglaublich stolz auf meine Mannschaft“, konnte es FC-Coach Kemal Durmaz nach dem Krimi nicht glauben. Seine Mannen zeigten eine disziplinierte Leistung in der Defensive, selbst nach dem Schöninger Führungstreffer durch Christopher Münch behielten sie einen kühlen Kopf. Nach einer Ecke rettete Timur Korkmaz die Hausherren ins Elfmeterschießen, wo die Fortuna auf ihrer Seite war. „Man hat keinen Klassenunterschied gesehen. Es war eine starke Leistung vom gesamten Team“, so Durmaz.

