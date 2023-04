FSV Schöningen ist bereit für das „Highlight der Saison“

Gianluca Evers erzielt in dieser Szene den Treffer zum 2:0 beim klaren Erfolg der Schöninger über den HSC Hannover. Das eigentliche Highlight des Osterwochenendes steht für die FSV aber erst am Montag an.

Fußball-Oberligist FSV Schöningen surft weiter auf der Erfolgswelle: Am Donnerstagabend sahen 210 Zuschauer bei der Flutlichtpremiere im Elmstadion einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg der Elf von Coach Bastian Breves über den HSC Hannover. Damit sind die Schöninger seit nunmehr zehn Spielen ungeschlagen (neun Siege, ein Remis) und kletterten zumindest bis Montag auf Rang 4. Dann könnte der Heeslinger SC die FSV in der Tabelle wieder verdrängen – das ist für die Elmstädter aber zweitrangig, weil für sie selbst am Montag das NFV-Pokal-Halbfinale gegen den SC Spelle-Venhaus auf dem Programm steht.

Nach dem souveränen Erfolg über den HSC äußerte sich Bastian Breves völlig entspannt: „Ich bin natürlich rundum zufrieden. Man hat heute gesehen, was für einen tollen Kader wir haben. Alle 26 Spieler haben Oberliga-Qualität.“

Zweimal Evers sowie Kohl und Münch machen alles klar für die FSV

Bis zur 17. Minute gab es noch keine gefährliche Torszenen. Dann aber wurde Christopher Münch im Strafraum von den Beinen geholt, Gianluca Evers nagelte den fälligen Strafstoß von ihm aus links oben unter die Latte. Evers war es dann auch, der in der 49. Minute eine Vorlage von Martin Sening freistehend aus acht Metern zum 2:0 einschoss. Maximilian Kohl erhöhte nach Vorlage von Luca Caringi auf 3:0 (60.), ehe Münch acht Minuten später zum 4:0 abstaubte und damit den Deckel draufmachte. Von der befürchteten Offensivkraft des HSC, der ja noch vor einer Woche beim VfL Oldenburg mit 5:2 gewonnen hatte, war über die gesamten 90 Minuten absolut nichts zu sehen.

FSV: Nabel – Caringi, Reiche (61. Goebel), Werner, Poley – Evljuskin (61. Ademeit) – Sening, Münch (74. Amin), Maushake (81. Bremer), Hoffie – Evers (56. Kohl).

Tore: 1:0, 2:0 Evers (19./FE, 49.), 3:0 Kohl (60.), Münch (68.).

Die Schöninger scheinen also bereit zu sein für das Halbfinale im Niedersachsenpokal der Amateure gegen den SC Spelle-Venhaus am Montag (15 Uhr). Für das Trainerteam und die Mannschaft ist es sicherlich das (zumindest bisherige) Highlight der Saison – und zugleich eine große Chance. Daher sagte Breves schon am Donnerstag: „Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem Pokal. Wir sind gut drauf. Ich hoffe sehr, dass wir unsere Erfolgsserie auch gegen den Spitzenreiter der Oberliga fortsetzen und uns fürs Pokalfinale qualifizieren können.“ Das zweite Halbfinale bestreiten der TuS Bersenbrück und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

Sondertrikot, Gewinnspiel und ein guter Kartenvorverkauf für Halbfinale

Anlässlich des Jubiläums der Stadt Schöningen (1275 Jahre) wird die FSV in einem von der Stadt gesponserten Trikot mit eigens kreiertem Logo auflaufen. Und egal, wie das Spiel ausgeht: Gewinner wird es auf jeden Fall geben, denn die Eintrittskarten dienen gleichzeitig als Lose für ein Gewinnspiel. Auf reichlich Unterstützung wird sich die FSV jedenfalls freuen können, denn wie der Verein mitteilt, sei der Kartenvorverkauf so gut gelaufen, dass es am Spieltag einen zweiten Eingang geben wird. Wer schon Tickets hat, braucht sich also nicht an der Tageskasse anzustellen.

