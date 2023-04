3:0 – Tabellenführer Schöningen II gibt sich keine Blöße

Kreis Helmstedt. Die FSV-Reserve gewinnt nach drei Münch-Treffern in Barmke. Danndorf schraubt das Ergebnis gegen Vatan spät in die Höhe, Frellstedt gewinnt 2:0.

Christopher Münch (links) war von den Barmkern (in Blau) nicht in den Griff zu kriegen. Er erzielte alle Treffer beim Schöninger 3:0-Auswärtssieg.

Vier aus sieben – mehr Partien ließen die Platzverhältnisse am Wochenende in der Fußball-Kreisliga nicht zu. Abgesagt wurde unter anderem die Partie des Helmstedter SV gegen die SG Rottorf/Viktoria Königslutter. Das nutzte Tabellenführer FSV Schöningen II, um seinen Vorsprung vorerst auf sieben Zähler zu vergrößern. Die Elmstädter gaben sich erwartungsgemäß beim TSV Barmke keine Blöße und siegten mit 3:0.

Die erste Spielabsage hatte es schon am Samstag gegeben: Das Aufsteigerduell zwischen der SG Sundern und der TB Wendhausen wurde auf Freitag, 21. April, verlegt. Das Heimspiel des HSV wurde für den Himmelfahrtstag (Donnerstag, 18. Mai, 11 Uhr) neu terminiert, die dritte ausgefallene Partie des Wochenendes zwischen Grasleben und Essenrode soll eine Woche später, am 25. Mai ab 18.30 Uhr, nachgeholt werden.

TSV Barmke – FSV Schöningen II 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Münch (10., 15., 86.).

Ein Torefestival wie beim 11:1 im Hinspiel wurde es dieses Mal zwar nicht, der Tabellenführer wurde seiner klaren Favoritenrolle dennoch gerecht und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Christopher Münch erzielte alle drei Treffer, zwei davon in der ersten Viertelstunde. „Danach sind wir besser geworden, allerdings hat Schöningen auch zwei, drei Gänge zurückgeschaltet“, schilderte Barmkes Trainer Rudi Sorge junior und fügte mit Blick auf den Gegner hinzu: „In dieser Besetzung, gerade wenn noch ein Christopher Münch mitspielt, hat diese Mannschaft aus meiner Sicht auch nichts in der Kreisliga verloren.“

Mit dem 0:3 konnte der TSV-Coach daher auch gut leben. „Ich war mit dem Einsatz und dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden. Generell haben wir uns inzwischen etwas gefestigt und sind in der Rückrunde auf einem guten Weg.“

TSV Danndorf – FC Vatan Spor Königslutter 7:2 (3:2). Tore: 1:0 Schulz (1.), 1:1 Houschka (5.), 2:1 Fischer (12.), 2:2 Dogan (33.), 3:2, 4:2, 5:2, 6:2 Fischer (42., 66., 73., 76.), 7:2 Welter (81.).

Erneut musste der FC Vatan auf sein Heimrecht verzichten, damit die Partie über die Bühne gehen konnte. Und dann wurde das Team von Trainer Serkan Cil noch in der ersten Spielminute vom TSV kalt erwischt. Hendrik Schulz brachte den Tabellendritten in Führung. „Danach hat Vatan aber eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, zollte Danndorfs Spielertrainer Chris Kunau den Gästen Respekt, die nicht nur das 0:1 sondern später auch das 1:2 egalisierten. Der einmal mehr glänzend aufgelegte Jannik Fischer schoss den TSV aber kurz vor der Pause mit seinem bereits zweiten Treffer erneut in Front.

Was Serkan Cil schon im Vorfeld geahnt hatte, trat dann auch ein: Bedingt durch die Fastenzeit „haben etwa ab Mitte des zweiten Durchgangs bei Vatan die Kräfte spürbar nachgelassen, dadurch haben wir das Ergebnis noch in die Höhe geschraubt. Es spiegelt den Spielverlauf aber nicht wirklich wider“, bilanzierte Kunau.

MTV Frellstedt – FC Nordkreis 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Blödorn (80.), 2:0 Miersch (84.).

Der Sieg der Frellstedter nahm zwar erst spät Gestalt an, „die Spielkontrolle haben wir aber zu keiner Zeit aus der Hand gegeben“, erklärte Tobias Korona, Trainer des MTV. Im ersten Durchgang ließ seine Mannschaft gleich zweimal den Führungstreffer vom Elfmeterpunkt aus liegen – Noa Miersch und Sven Blödorn vergaben. Doch beide sollten in der Schlussphase noch zu ihren Treffern kommen. „Nach unseren verschossenen Elfern hatte Nordkreis auch die Chance auf die Führung, wir hatten aber deutlich mehr Möglichkeiten“, sagte Korona, der den Gästen für ihr positives, umgängliches Verhalten auf dem Feld ein Lob aussprach.

Was ihm bei seinen Schützlingen besonders imponierte: „Sie sind diesmal nicht hektisch geworden, sondern haben die Ruhe bewahrt. Insgesamt haben wir an den schon guten Auftritt vom Schöningen-Spiel angeknüpft. Man merkt einfach, dass wir jetzt zum ersten Mal in dieser Saison drei Wochen in Folge mit derselben Truppe antreten konnten“, begründete Korona die derzeit gute Form seines MTV.

SV Esbeck – TSV Germania Helmstedt 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Schliephake (12.), 0:2 Alefara (50.), 1:2 Ohlemeyer (88.).

„Es ist sehr ärgerlich, dass wir nach diesem Spiel mit leeren Händen dastehen“, sagte Esbecks Spielertrainer Christoph Peggau angesichts des deutlichen Chancenplus seiner Elf. „Spielerisch war es weitgehend ausgeglichen, da können wir uns nichts vorwerfen. Aber wir hatten sicher zehn, elf richtig gute Möglichkeiten und haben nur ein Tor erzielt, während Germania lediglich drei, vier Chancen hatte und zwei davon genutzt hat“, fasste Peggau zusammen. Es sei aber nicht allein die Fahrlässigkeit seiner Mannschaft vor dem gegnerischen Tor gewesen, die zum Ergebnis führte: „Helmstedts Keeper hat mehrere Hundertprozentige entschärft, er war der beste Mann auf dem Platz“, lobte der SVE-Coach Gäste-Schlussmann Magnus Pinkernelle.

