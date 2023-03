Stump wird bei seiner Rückkehr zum entscheidenden Faktor

Zwar bestritten sie am Wochenende – anders als geplant – nur eine Partie, die hatte es aber in sich. Mit 99:96 (22:27, 31:32, 26:16, 20:21) bezwangen die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter die BG Göttingen II. Die Partie gegen den Bovender SV am Sonntag fiel indes aus: Die Gäste mussten aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle kurzfristig absagen. Nachgeholt wird das Duell voraussichtlich am 15. April.

Im Heimspiel gegen die noch abstiegsgefährdeten Göttinger agierten beide Teams mit offenem Visier. „Die BG hat richtig Dampf gemacht und das Tempo hochgehalten“, erklärte Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube. Nach fünf Minuten lag die TSG mit 5:15 zurück. Mit der Einwechslung von Schöndube selbst sowie von Jannik Stump, der sein Comeback nach wochenlanger Zwangspause (Knieverletzung) gab, und Julien Lopez fanden die Hausherren endlich ins Spiel. Schnell verkürzten sie auf nur einen Zähler Rückstand.

Spannung bis in die Schlussphase – Stump entscheidet die Partie

Dieses Szenario wiederholte sich im zweiten Viertel: Die BG legte einen Zwischenspurt hin (45:59), Königslutter konterte mit einem 8:0-Lauf und übernahm eingangs des dritten Spielabschnitts sogar die Führung. „Das war so ein Spiel, das allen Spaß gemacht hat“, sagte Schöndube. „Wir sind mit den Göttingern super ausgekommen, auf dem Feld ging es hin und her, das Tempo war hoch, dadurch gab es auch viele Fouls. Weil die Schiedsrichter eine klare Linie durchzogen, hatte man aber nie das Gefühl, dass das Spiel hart oder zerfahren ist.“

Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Nach 81:86-Rückstand (36.) bog die TSG den Spielstand noch einmal um. Jannik Stump sorgte mit einem Dreipunktspiel, also einem Korberfolg mit Foul und dem verwandelten Bonusfreiwurf, für das 91:90. Es sollte der letzte Führungswechsel sein. Schöndube lobte: „Jannik hat etliche wertvolle Offensivrebounds geholt und 30 Punkte erzielt, davon allein elf im letzten Abschnitt. Seine Rückkehr war heute der entscheidende Faktor.“

TSG: Frassek 11 Punkte, Jenrich 1, Collignon 19/5 Dreier, Kleemann 2, Lopez 9/1, Meyer 3/1, Roßmann, Schöndube 24/5, Stump 30.

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de