2:1 bei St. Pauli – Barmke zeigt die „nötige Bereitschaft“

Barmke. Der TSV feiert in Hamburg dank der Treffer von Jannika Pribyl und Rebecca Spelly seinen elften Saisonsieg.

Die Vorfreude auf das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli war groß bei den Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke. Und auch auf der Rückfahrt aus Hamburg war die Stimmung keinesfalls schlechter, ganz im Gegenteil. Die Barmkerinnen hatten nämlich nach dem 2:1 (1:1)-Sieg die drei Punkte im Gepäck und nahmen diese zufrieden mit in die Heimat.

Es waren allerdings hart erkämpfte Zähler für den TSV, denn die Gastgeberinnen zeigten sich angriffslustig. „St. Pauli hat wirklich gut Druck gemacht und für die eine oder andere hektische Situation gesorgt“, erklärte Barmkes Co-Trainerin Mandy Heidemann. Aber auch ihr Team kam zu mehreren Abschlussmöglichkeiten, in der 14. Minute stand Jannika Pribyl goldrichtig und verwertete einen Abpraller zur 1:0-Führung. In der Folge drängte der TSV den FC auf dem Kunstrasenplatz in die eigene Hälfte und drückte auf das 2:0. „Der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie“, sagte Heidemann. „Stattdessen haben wir uns nach einem Standard auskontern lassen und den Ausgleich kassiert. Da hätten wir vorher auch mal ein taktisches Foul ziehen müssen, das war von uns nicht gut gemacht.“

In den zweiten 45 Minuten erhöhten beide Mannschaften die Schlagzahl nochmals, mit dem einen Punkt gab sich niemand zufrieden. Auf beiden Seiten gab es einige Gelegenheiten für Abschlüsse, ins Tor wollte der Ball jedoch zunächst nicht – bis zur 78. Minute, als Barmkes Rebecca Spelly nach einem langen Ball frei vor Pauli-Keeperin Tara Zimmermann auftauchte. Spelly blieb cool, umkurvte die Schlussfrau und traf zum 2:1.

In der Schlussphase drückten die Gastgeberinnen auf den Ausgleich, „aber wir haben es dann wirklich souverän runtergespielt“, freute sich Heidemann nach dem elften Saisonsieg des TSV. „Es war ein temporeiches Spiel, in dem beide Mannschaften die nötige Bereitschaft gezeigt haben. Das war wirklich ein klasse Spiel.“

TSV: Tauer – Gummert, Engelbrecht, A. Müller, Reckewell – Runge, Spelly – Pribyl (74. Kafka), Stenzel, Bartel (90.+1 Ekiz) – M. Müller.

Tore: 0:1 Pribyl (14.), 1:1 Jubel (30.), 1:2 Spelly (78.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de