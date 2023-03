7:2 – FC Heeseberg schießt Vechelde nach der Pause ab

Söllingen. Nach dem 2:2 in Minute 55 drehte Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg auf und feierte noch einen 7:2-Kantersieg gegen Vechelde.

Nach dem Spiel zwischen dem FC Heeseberg und dem SV Arminia Vechelde ging der Großteil der rund 120 Zuschauer zufrieden nach Hause. Denn sie hatten ein unterhaltsames Fußballspiel gesehen, das die Heeseberger dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 7:2 (2:1) für sich entschieden.

Die Elf von FC-Coach Michael Grahe gab sofort Vollgas und setzte sich praktisch in der Arminen-Hälfte fest. Nach nicht einmal sechs Minuten waren die Hausherren auch direkt erfolgreich: Andre Harmel hatte sich den Ball an der rechten Außenlinie erkämpft, auf Fabian Romeike durchgesteckt, und der verlängerte ihn auf den in der Mitte lauernden Florian Naumann. Dessen Schlenzer schlug unhaltbar ins lange Eck ein.

Doch Vechelde wehrte sich: Nach einem der wenigen Konter bekam die FC-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone – und schon hieß es 1:1. Doch die Hausherren griffen erneut mit allen Kräften an und stellten nach einer Ecke durch den Kopfball von Yannik Zachan auf 2:1 (26.).

Nach dem Wechsel kam bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als sie zum erneuten Ausgleich trafen. Doch praktisch im nächsten Angriff brachte Florian Naumann seinen FC wieder in Führung. Als Nico Lübbecke nur drei Minuten später per Strafstoß auf 4:2 erhöhte, war das Spiel praktisch schon gelaufen. Yannik Zachan, Fabian Romeike und Julian Hieske trafen noch zum 7:2- Endstand.

„Wir haben zwar hochverdient gewonnen, aber wir wollen das Ergebnis nicht überbewerten, denn Vechelde war keine fünf Tore schlechter“, fasste FC-Coach Michael Grahe nach dem Kantersieg zusammen.

Tore: 1:0 Naumann (6.), 1:1 Thiele (18.), 2:1 Zachan (26.), 2:2 Lenz (55.), 3:2 Naumann (56.), 4:2

Lübbecke (59./FE), 5:2 Zachan (64.), 6:2 Romeike (71.), 7:2 Hieske (81.).

hjt

