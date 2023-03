Abstiegsstimmung beim FC Schunter

Es sollten „Big Points“ im Kampf um den Klassenerhalt werden, doch stattdessen ist die Stimmung bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Schunter nun geknickter denn je. Beim 1. FC Wolfsburg fiel die Mannschaft in der Schlussphase komplett auseinander und musste sich mit 1:6 (1:1) geschlagen geben.

Keine zwei Zeigerumdrehungen nach Anpfiff erwischte Schunter die kalte Dusche, Razak Iddrisu brachte die Hausherren in Führung. Doch die Elf von Coach Julien Wossmann, die dieses Mal im 3-5-2-System gestartet war, reagierte gut – sie ließ kaum etwas zu und erspielte sich zahlreiche Chancen. Eine dieser Möglichkeiten nutze Dominik Claus Mitte der ersten Hälfte zum verdienten Ausgleich (25. Minute).

„Bis zur Halbzeit hätten wir noch mehrere Tore schießen müssen“, haderte Wossmann mit der Chancenverwertung. So ging es mit einem 1:1 in die Pause. „Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, war mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden.“ Doch es sollte ganz anders kommen…

Wossmann spricht von „purer Arbeitsverweigerung“

Bei den Gästen funktionierte nichts mehr, es waren nur noch die Wolfsburger am Drücker. Iddrisu brachte die Hausherren nach einem tollen Solo wieder in Front (55.), Maik Wilhelm legte wenig später nach (63.). In der Schlussphase brach Schunter komplett zusammen, der 1. FC schraubte das Ergebnis in die Höhe und entschied die Partie für sich.

„Die Niederlage ist auf jeden Fall verdient. Wir waren in der zweiten Hälfte einfach schlecht, das war nicht Bezirksliga-tauglich“, ärgerte sich der sichtlich enttäuschte Wossmann. „Nach dem Spiel herrschte schon eine gewisse Abstiegsstimmung bei uns. Es kann nicht sein, dass wir den Gegner so stark machen. Das war pure Arbeitsverweigerung von meiner Mannschaft.“

Tore: 1:0 Iddrisu (2.), 1:1 Claus (25.), 2:1 Iddrisu (53.), 3:1 Wilhelm (63.), 4:1 Saavedra (79.), 5:1 Wilhelm (80.), 6:1 Oral (90.+1).

