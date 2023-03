Fußball-Oberliga Achter Sieg in Serie – Schöningen gewinnt auch in Papenburg

Durchgesetzt: Gian-Luca Evers (li.) und die FSV Schöningen feierten in Papenburg einen 2:1-Erfolg.

Schöningen. Die FSV Schöningen eilt in der Fußball-Oberliga weiter von Sieg zu Sieg. Der 2:1-Erfolg in Papenburg war bereits der achte in Serie.