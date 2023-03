Platz 3 für die Mückes auf Usedom

Helmstedt. In der Klasse A schafft es Kerstin Mücke auf den Bronzerang. Insgesamt sind über die drei Tage 60.000 Zuschauer dabei.

Bereits zum siebten Mal fand auf Usedom das beliebte Hundeschlittenrennen für den guten Zweck statt. Mit dabei war natürlich auch wieder die Familie Mücke aus Helmstedt, die in der Klasse A auf einem starken dritten Platz landete.

Über 60.000 Zuschauer verfolgten das dreitägige Event auf der Ostseeinsel vor Ort. Dabei stand der gute Zweck im Mittelpunkt. Mehr als 65.000 Euro wurden letztendlich für die Welthungerhilfe und die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Zahlreiche Prominente wie Schauspieler Bernhard Bettermann und Ex-Boxer Henry Maske nahmen am Charity-Rennen teil.

Die Mückes wollen es den älteren Huskys leichter machen

Auch die Helmstedter Familie Mücke war vor Ort und war beim Rennen in der Klasse A mit von der Partie. Am Tag vor dem Wettkampf machten sie sich auf den Weg, um die Strecke zu besichtigen. „Da haben wir uns entschieden, dass nicht ich, sondern meine Frau Kerstin beim Rennen startet“, sagte Thomas Mücke und erklärte die Gründe: „Die circa fünf Kilometer lange Strecke von Heringsdorf nach Albeck war sehr weich und teilweise unter Wasser. Da wollten wir die 50 Kilo, die Kerstin leichter ist als ich, einfach als Vorteil nutzen und es so den älteren Huskys Ben, Black und Mira etwas einfacher machen.“ Der Plan ging auch ziemlich gut auf, denn Kerstin Mücke landete hinter Andre Bobek (Nordrhein-Westfalen) und Marco Klemkow (Mecklenburg-Vorpommern) auf dem Bronzerang.

Beim Charity-Rennen der Prominenten starteten die Huskys der Familie Mücke ein weiteres Mal. Lani Hofer, die Frau des langjährigen Tagesschau-Moderators Jan Hofer, absolvierte mit den Hunden der Helmstedter die gut fünf Kilometer lange Strecke.

