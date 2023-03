Kellerduo schöpft nach Siegen neuen Mut

Nach der Generalabsage im Kreis in der Vorwoche stehen die Chancen nun deutlich besser, dass der Ball in der Fußball-Kreisliga wieder rollt. Die Kellerkinder Barmke und Essenrode gehen dabei mit großer Motivation in ihre anstehenden Heimspiele.

TSV Barmke – SG Sundern (Sa., 13 Uhr). Die Stimmung ist beim TSV blendend. Vor zwei Wochen bezwang er Spitzenteam Helmstedter SV (2:1) und auch in der Vorbereitung war bereits ein Aufschwung zu spüren gewesen. „Wir hatten ein, zwei Gespräche im Winter, und seitdem ist die Trainingsbeteiligung deutlich besser. Die Jungs sind jetzt viel fitter als noch in der Hinrunde“, berichtet Barmkes Coach Rudi Sorge. Mit der SG hat sein Team nun einen Gegner vor der Brust, „der eklig zu bespielen ist“, findet Sorge. „Sundern arbeitet viel mit langen Bällen und geht aggressiv drauf.“

FSV Schöningen II – FC Nordkreis (So., 12.30 Uhr). Die Tabellenspitze haben die Schöninger wieder erobert – und sie haben nicht vor, sie noch einmal abzugeben. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele in Folge und wollen diese natürlich gewinnen, um weiter Erster zu bleiben“, stellt FSV-Coach Christopher Peine klar. „Ich sage den Jungs aber immer wieder, dass sie auch die vermeintlich kleinen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Am Beispiel HSV sieht man, dass es auch schnell in eine andere Richtung kippen kann.“

SV Esbeck – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 14.30 Uhr). Der Jahresauftakt ist Esbeck mit dem 4:3-Sieg über Wendhausen gelungen, nun will der SVE zu Hause gegen die SG nachlegen.

FC Vatan Spor Königslutter – Helmstedter SV (So., 14.30 Uhr). „Der Druck liegt nicht bei uns, wir gehen ganz entspannt in das Spiel“, meint FC-Teamchef Serkan Cil vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten. „Wir haben nichts zu verlieren, es geht für uns darum, dass wir sehen, wo wir stehen. Es ist ja unser erstes Spiel in diesem Jahr.“

TB Wendhausen – TSV Danndorf (So., 14.30 Uhr). Wendhausens Trainer Björn Grosser rechnet nicht damit, dass das Spiel gegen Spitzenteam Danndorf angehen wird. „Da muss schon ein Wunder geschehen, damit das etwas wird.“ Es passt zur Vorbereitung seines Teams. „Wir konnten nicht wirklich trainieren. Jetzt geht es für uns darum, Woche für Woche mehr Spielpraxis zu sammeln.“

TuS Essenrode – TSV Germania Helmstedt (So., 14.30 Uhr). Vor zwei Wochen feierte Essenrode den ersten Saisonsieg, den Verantwortlichen fiel ein Stein vom Herzen. „Die Erleichterung ist innerhalb der Mannschaft schon zu spüren“, findet TuS-Teamchef Roland Weisheit. „Wir haben gezeigt, was wir können. Jetzt müssen wir es schaffen, so eine Leistung in jedem Spiel abzurufen.“

MTV Frellstedt – TSV Grasleben (So., 14.30 Uhr). Die Frellstedter wollen mit einem Sieg einen einstelligen Tabellenplatz festigen.

