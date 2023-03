Fehler eiskalt bestraft – TSV Barmke verliert in Meppen

Die Leistung hat gepasst, doch zwei Momente der Unachtsamkeit sorgten dafür, dass die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke die Rückreise aus Meppen mit leeren Händen antreten mussten. Bei der U20 des SVM setzte es eine knappe 1:2 (1:1)-Niederlage, die alles andere als nötig war. „Die Stimmung ist bei der Rückfahrt auf jeden Fall getrübt“, sagte Coach Marcel Kirchhoff unmittelbar nach Spielende.

Seine Mannschaft benötigte in Meppen etwas Anlaufzeit, in der Anfangsphase waren die Gastgeberinnen das tonangebende Team – und nutzten einen der ersten Angriffe direkt zur Führung. Marlen Heft zog aus gut 15 Metern einfach mal ab, der Ball schlug unhaltbar in die Maschen ein (5. Minute). „Wir haben einfach keinen Druck auf sie aufgebaut und sie einfach schießen lassen. Das darf uns so nicht passieren“, ärgerte sich Kirchhoff.

Über die Reaktion seiner Spielerinnen freute er sich dafür umso mehr. Der TSV war gut in der Partie, Lea Wohlfahrt sorgte per Distanzschuss für den verdienten Ausgleich. „Sie hat sich aus gut 27 Metern einfach mal ein Herz gefasst und mit ihrem schwachen Fuß abgezogen – und der Ball hat dann genau gepasst“, berichtete Kirchhoff. Bundesliga-Torhüterin Anke Preuß hatte im Kasten des SVM keine Chance, an den Ball ranzukommen und den Ausgleich zu verhindern (21.).

In den zweiten 45 Minuten hatte der SVM etwas mehr Spielanteile, aber Barmke kam ebenfalls zu der ein oder anderen Möglichkeit. „Die spielen wir aber nicht sauber aus, es hat uns etwas an Genauigkeit gefehlt“, sagte Kirchhoff. Dafür ließ sein Team aber auch nur wenig zu. In Minute 66 war es jedoch unaufmerksam. Meppen stieß leicht über die linke Seite vor, eine Flanke fand Finja Sasse am zweiten Pfosten, die den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Trotz der Niederlage hob Kirchhoff das Positive hervor: „Wir haben gegen eine technisch wirklich gute Mannschaft nicht viel zugelassen, unsere zwei kleinen Fehler wurden halt eiskalt bestraft. Unsere Moral war aber gut und wir haben das umgesetzt, was wir unter der Woche beim Training thematisiert haben.“

TSV: Burmeister – Gummert, Wohlfahrt, A. Müller, Reckewell – Runge, Spelly – Engelbrecht (76. Wejner), Stenzel, Bartel – M. Müller.

Tore: 1:0 Heft (5.), 1:1 Wohlfahrt (21.), 2:1 Sasse (66.).

