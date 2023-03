Helmstedter Kegel-Duo spielt stark auf

Jörn Kraul (li.) und Gerhard Otto traten bei der Landesmeisterschaft an.

Mit nur zwei Teilnehmern reisten die Kegler des KSV Helmstedt zur Landesmeisterschaft ins Kegelzentrum in Reislingen. Jörn Kraul und Gerhard Otto zeigten sich dabei jedoch in Bestform und kamen auf beachtliche Ergebnisse.

Nicht mit dabei war Siegfried Kruschke, der Landesmeister des Vorjahres. Er war mit der Bundesliga-Mannschaft nämlich zeitgleich in Sontra unterwegs und konnte seinen Titel bei den Senioren A somit nicht verteidigen.

In der gleichen Altersklasse ging dafür Jörn Kraul in Reislingen an die Bahnen. Bis zur Halbzeit konnte er dem Wolfsburger Thorsten Scheidler noch Paroli bieten, danach setzte sich der erfahrene Scheidler jedoch ab. Mit 45 Holz Vorsprung wurde der Wolfsburger Landesmeister vor Jörn Kraul (533 Holz).

Bei den Senioren B gelang es Gerhard Otto, sich von Bahn zu Bahn zu steigern. Letztendlich zog er an Hans-Joachim Brandt (KV Wolfsburg) noch vorbei und belohnte sich somit mit einer Treppchenplatzierung. Seine 522 Holz reichten zu Platz 3.

„Es war ein kleines Teilnehmerfeld aus Helmstedt bei der Meisterschaft, doch dafür ein sehr erfolgreiches“, fand Rüdiger Strich, der das Duo coachte.

