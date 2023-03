4:1 nach 0:1 – Onur Can Ada (links) und Türk Gücü drehten das Hinspiel beim TSV Sickte nach der Pause.

Fußball-Bezirksliga FC Türk Gücü Helmstedt will mit voller Kapelle Vollgas geben

Die einen dürfen sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben, die anderen stehen mit dem Rücken zur Wand: Wenn sich der FC Türk Gücü Helmstedt und der TSV Sickte am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga 2 im Maschstadion begegnen, dann könnten die Ausgangslagen kaum unterschiedlicher sein.

FC Türk Gücü Helmstedt würde mit Sieg an die Spitze klettern

Satte 34 Punkte trennen den gastgebenden Zweiten und den Vorletzten in der Tabelle – und dieser Abstand soll auf 37 Zähler vergrößert werden. Denn: Mit einem Sieg würden die Helmstedter vorübergehend an die Spitze springen, da das Topspiel zwischen Tabellenführer Volkmarode und dem Dritten aus Hondelage bereits abgesagt wurde.

„Wir sind guter Dinge, wir sind vollzählig“, freut sich Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci, dass er aus dem Vollen schöpfen kann im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023. „Und man merkt auch: Die Jungs sind heiß, sie wollen zurück auf den Platz und endlich wieder Fußball spielen.“

Gegner TSV Sickte steht mit dem Rücken zur Wand

Allerdings weiß der Coach der Helmstedter auch, dass Sickte im Kampf um den Klassenerhalt „jeden Punkt braucht“ und entsprechend gegenhalten wird. „Das wird ein heißes Spiel“, meint Özmezarci und erinnert sich noch gut an das Hinspielduell. „Da sind wir mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gegangen und haben das Spiel noch gedreht.“ Am Ende stand ein standesgemäßer 4:1-Sieg für das Spitzenteam zu Buche.

Dieses Mal wollen die Hausherren erst gar nicht einem Rückstand hinterherlaufen, sondern das Heft von Beginn an in die Hand nehmen. „Wir wollen gleich Druck machen, uns Chancen erarbeiten. Ich hoffe, dass wir das Spiel rechtzeitig für uns entscheiden können“, erklärt Türk Gücüs Trainer. Schließlich haben auch seine Mannen nichts zu verschenken im Kampf um die Meisterschaft und wollen den Druck auf Volkmarode weiter hochhalten.

