Zwei Landestitel für Frellstedts Radpolo-Nachwuchs

Der Radpolo-Nachwuchs der RSV Frellstedt freut sich über zwei neue Landesmeister-Duos! Die RSV richtete die Titelkämpfe der Altersklassen U13, U15 sowie U19 aus und zeigte sich als spielstarker Gastgeber. Zwei der drei Titel blieben dabei in Frellstedt.

Hanssen und Knigge sind in der U13 nicht zu stoppen

Für die RSV I gingen Catharina Dießelhorst und Fiona Haberling an den Start. Gegen die eigene zweite Mannschaft setzte es zum Auftakt eine knappe 2:3-Niederlage, daraufhin folgten ein 4:2-Sieg über den RV Halle II und ein 1:1 gegen die eigene dritte Mannschaft. Zum Abschluss kassierten Dießelhorst und Haberling gegen Halle I eine knappe 2:3-Niederlage, sodass die beiden am Ende auf Platz 3 landeten.

Ohne Sieg blieb leider Frellstedts dritte Mannschaft mit Melina Eickhoff und Emma Siemann. Neben dem 1:1 gegen die eigene Erste setzte es Niederlagen gegen Halle I (0:4), Halle II (1:2) und Frellstedt II (0:3). Einen Sahnetag erwischten Rieke Hanssen und Luisa Knigge (RSV Frellstedt II). Nach Siegen gegen die anderen Frellstedter Teams bezwangen sie auch Halle II (5:0) und Halle I (3:0). Somit blieb das RSV-Duo ohne Punktverlust und feierte völlig verdient den Landesmeistertitel.

RSV II holt sich nach starker Leistung den U15-Titel

In der U15-Konkurrenz musste Frellstedts erste Mannschaft mit Rosalie Koppehl und Lea Packhäuser die Teilnahme an der Landesmeisterschaft verletzungsbedingt absagen. Erfahrung sammeln konnten dafür Lene Pissarczyk und Rieke Schmidt (RSV III). „Lene und Rieke sind den gegnerischen Mannschaften technisch noch unterlegen“, erklärte Trainerin Petra Piecha. Dennoch gaben sie alles und sind nun um eine Erfahrung reicher. Zum Abschluss der Meisterschaft belohnten sich die beiden mit einem Punktgewinn gegen den RVS Obernfeld III (1:1).

Deutlich besser lief es für Frellstedt II mit Charlotte Sputh und Caroline Domeier. „Die beiden haben im sich im letzten halben Jahr toll weiterentwickelt“, lobte Trainerin Piecha. In der Liga wurden sie Vizemeister, doch beim Turnier waren sie nicht zu stoppen. Nach Siegen gegen Obernfeld III (6:0), Frellstedt III (7:0) und Obernfeld II (7:1) setzten sie sich im entscheidenden Spiel gegen Obernfeld I mit 3:1 durch. „Es war einfach ihr Tag, sie haben sich den Titel verdient“, freute sich Piecha für ihre Schützlinge.

Packhäuser springt ein – U19-Duo wird Vizemeister

Jolina Buchheister trat in der

U19-Konkurrenz zusammen mit Lea Packhäuser – die eigentlich in der U15 spielt – an. Da nur drei Mannschaften dabei waren, wurde mit einer Hin- und Rückserie gespielt. Gegen Obernfeld II gab es erst eine 2:3-Niederlage, im Rückspiel erkämpfte sich die RSV zumindest ein Remis (3:3). Gegen Obernfeld I folgte auf eine 0:5-Schlappe ein 3:2-Sieg, wodurch die beiden am Ende Vizemeister wurden.

