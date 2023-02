90.+2! FSV Schöningen setzt Siegesserie fort

Viel knapper hätte Fußball-Oberligist FSV Schöningen das Aufsteigerduell gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf am Samstag im heimischen Elmstadion nicht gewinnen können. Erst in der Nachspielzeit gelang Gianluca Evers der alles entscheidende Treffer zum 2:1 (1:1).

Die Elf von Bastian Breves wollte auch im sechsten Spiel in Folge den Platz als Sieger verlassen und hatte sich eine entsprechende Taktik vorgenommen. Mit frühem Pressing sollte der Gegner unter Druck gesetzt werden. Doch die ersten zehn Minuten verliefen nicht wie erhofft: Die Gäste aus dem Landkreis Stade bestimmten das Spielgeschehen. Nach fünf Minuten musste FSV-Keeper Philipp Nabel alles riskieren, um in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen den anstürmenden Corvin Höft das frühe Gegentor zu verhindern. Und kurz darauf musste er schon wieder sein Können unter Beweis stellen. Dieses Mal behielt er gegen Ahlerstedts Goalgetter Darvin Stüve die Oberhand.

Dominik Elsner bringt FSV Schöningen in Führung

Dann aber hatten sich die Hausherren gefangen und übernahmen das Spielgeschehen. In der 14. Minute gab Gianluca Evers einen ersten Warnschuss ab, allerdings auch neben das Tor. Zwei Minuten später steckte Maximilian Kohl den Ball auf Dominik Elsner durch, dieser blieb vor dem Tor cool und erzielte das 1:0 (16.). Doch noch vor der Halbzeit lieferten die Gäste die Antwort, nach einer Ecke traf Corvin Höft zum 1:1-Ausgleich (43.).

Platzverweis – doch Hausherren bleiben tonangebend

Nach dem Seitenwechsel blieb die FSV weiter tonangebend, die Gäste waren mit ihren Kontern jedoch immer gefährlich. In der 68. Minute brachte FSV-Coach Breves Johannes Lutz für den leicht angeschlagenen Jan Ademeit. Gleich im ersten Zweikampf sah er auch schon die gelbe Karte und zehn Minuten später nach einem eher harmlosen Foul die Ampelkarte…

So mussten die Gastgeber versuchen, die Schlussphase in Unterzahl heile zu Überstehen. Zur Überraschung aller sah man aber keine überlegenen Gäste, im Gegenteil, die FSV hatte nicht nur ihre Torchancen, sondern holte sich auch durch das Tor von Gianluca Ebers in der zweiten Minute der Nachspielzeit die drei Punkte. „Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, von wem der Ball kam. Das ging alles so schnell. Ich habe einfach voll draufgehalten und getroffen“, schilderte Evers seinen glücklichen Siegestreffer.

„Auf diesem seifigen Untergrund war das Spiel wie ein Roulette. Aber wir haben das für die Verhältnisse sehr gut gelöst und am Ende, wenn auch mit einem lucky Punch, verdient gewonnen“ stellte Bastian Breves zufrieden fest.

FSV Schöningen: Nabel – Bremer, Behling, Reiche, Martinowski – Evljuskin (77. Maushake), Ademeit (68. Lutz) – Elsner (86. Caringi), Kohl, Winter – Evers (90+3 Münch).

Tore: 1:0 Elsner (16.), 1:1 Höft (43.), 2:1 Evers (90+2).

Gelb-Rot: Lutz (78./FSV).

