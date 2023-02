Helmstedter Toncho Tzolov steigt gleich drei Mal aufs Treppchen

Starke Leistungen und zahlreiche tolle Platzierungen für die Leichtathleten des TSV Germania Helmstedt: Bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Hannover zeigte sich der Nachwuchs von seiner besten Seite und räumte kräftig ab.

Toncho Tzolov vom TSV Germania Helmstedt beweist Sprungtalent

In bestechender Form zeigte sich der Helmstedter Toncho Tzolov. Beim Weitsprung in der Altersklasse M15 sprang er bei jedem seiner sechs Versuche über 5,40 Meter – jeder einzelne dieser Sprünge hätte zum Sieg gereicht. Zudem toppte er seine persönliche Bestleistung und erreichte 5,49 m. So feierte Tzolov seinen ersten Landesmeistertitel und freute sich mit seinem Trainer Michael Ulrich über diesen großartigen Erfolg. Im Dreisprung zeigte sich ebenfalls sein Sprungtalent. Bis zum letzten Sprung führte er auch in dieser Disziplin das Feld an, letztendlich musste er sich aber mit dem zweiten Platz begnügen. Mit 11,14 m erreichte er jedoch erneut einen neuen persönlichen Bestwert. Im 60 m-Hürdenlauf wurde er zudem Dritter (9,59 Sekunden).

Matthis Liebe läuft zu Silber

Auch Matthis Liebe hatte Grund zur Freude: In der U18-Konkurrenz beim 800 m-Lauf erreichte er mit einer Zeit von 2:01,52 Minuten als Zweiter das Ziel. Auf gleicher Strecke wurde er in der U20 mit genau 2:00 Minuten, was für ihn eine persönliche Bestleistung bedeutete, Dritter.

Luca Winter gewann Bronze im 60m-Lauf der U20 in ebenfalls persönlicher Bestleistung von 7,17 sek. Damit verpasste er die Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften um lediglich zwei hundertstel Sekunden. Über 200 m sprintete er auf Platz 4 in 23,21 sek. Er wurde auch hochgemeldet in die Männerklasse und durfte über 60 m starten. Dort wurde er Vierter. (7,31 sek).

Nach langer Verletzungspause meldete sich Laura Mahncke zurück. Die norddeutsche Meisterin aus dem Sommer 2021 über 400 m konnte in der Saison 2022 weder in der Halle noch in der Freiluftsaison an Wettkämpfen teilnehmen. Dass sie wieder wettkampffähig ist, zeigte sie mit ihrer guten Leistung über 200 m. Mit einem 5. Platz in der U20 und einer Zeit von 26,36 sek konnte sie sehr zufrieden sein.

Außerdem nahm die Helmstedterin Louisa Borsutzky in der Altersklasse U18 im Hochsprung teil. 1,55 m bedeuteten für sie einen guten sechsten Platz.

Die weiteren Helmstedter Teilnehmer: Fransiska Gresens (U18, Dreisprung, 9,91 m), Zoe Fey Heinsch (U18, 60 m-Lauf, 8,50 sek), Merle Frackowiak (W14, 60 m-Hürdenlauf, 10,29 sek; Weitsprung 4,32m).

r.

