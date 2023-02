NFV-Kreis Helmstedt auf der Suche nach Unparteiischen

Der NFV-Kreis Helmstedt ist auf der Suche nach neuen Unparteiischen: Ab dem 15. April lädt der NFV-Kreis zum nächsten Schiedsrichter-Anwärterlehrgang ein. Doch wie genau, laufen die Lehrgänge überhaupt ab, und was muss man erfüllen, um im Anschluss auch pfeifen zu dürfen?

Insgesamt gibt es sechs Lehrgänge, an denen die Prüflinge teilnehmen müssen. Das Mindestalter sind 12 Jahre. Zudem muss man Mitglied in einem Verein sein, sowie Interesse am Fußball zeigen und die Einsatzbereitschaft haben, jährlich mindestens 20 Spielleitungen zu übernehmen sowie an mindestens vier Weiterbildungsveranstalten pro Jahr teilzunehmen, wie der NFV-Kreis mitteilt.

Bei der Ausbildung, die je nach Landesverband von 20 bis zu 50 Unterrichtsstunden dauert, erhalten die Anwärter eine Einführung in die Grundzüge der Fußballregeln. Nach den Lehrgängen steht eine schriftliche Prüfung an, bei der Regelfragen beantwortet werden müssen.

Nachdem die Prüfung bestanden wurde, stehen je nach Alter die ersten Spiele im Junioren- und auch schon im Seniorenbereich in den unteren Klassen an. Dabei sind die neuen Schiedsrichter jedoch nicht auf sich alleine gestellt, sie werden von einem erfahreneren Kollegen, einem sogenannten Paten, betreut. Je nach Leistung und Eignung können pro Saison bis zu zwei Ligen übersprungen werden. Ab der Landesliga benötigt jeder Kandidat pro Spielklasse grundsätzlich ein Jahr. Bis in die Bundesliga sollen mindestens sechs bis acht Jahre veranschlagt werden. Die Eignung für die höhere Spielklasse wird durch Schiedsrichter-Beobachter festgestellt.

Die Sportkleidung der Schiedsrichter wird normalerweise vom Verein gestellt. Die Fahrtkosten zu den Spielleitungen werden ersetzt, daneben gibt es, abhängig von der Spielklasse, Aufwandsentschädigungen.

Termine für den Lehrgang des NFV-Kreis Helmstedt

Samstag, 15. April,

Sportheim TSV Barmke

Montag, 17. April.

Sportheim TSV Barmke



Freitag, 21. April,

Sportheim Rottorf am Klei



Montag, 24. April,

Sportheim TSV Barmke



Samstag, 29. April,

Sportheim Barmke

Mittwoch, 3. März, online

